限聚令｜現有社交距離措施延長兩星期至2月17日 (16:20)

政府將於周四（4日）起重開身體接觸較少的戶外運動場所，讓市民在保持社交距離的情況可做運動；為減低場所感染風險，政府會要求場地負責人為其員工定期檢測，並確保場所透過安心出行或其他方法保留場地的到訪紀錄。

張建宗表示，政府過去數星期曾與美容業、飲食業等業界會面，有關業界都表示願意採取防疫措施減低傳播，例如定期安排員工檢測、安裝裝置改善通風情況及要求顧客使用安心出行程式等。他又希望在未來兩星期壓制疫情，令社交距離措施可以在農曆新年假期後有序放寬。

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