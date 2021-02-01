限聚令｜現有社交距離措施延長兩星期至2月17日 (16:20)

政務司長張建宗今（2月1日）表示，現時的社交距離措施將維持兩星期至2月17日，包括2人限聚令、禁晚市堂食、口罩令以及餐飲處所措施。
政府將於周四（4日）起重開身體接觸較少的戶外運動場所，讓市民在保持社交距離的情況可做運動；為減低場所感染風險，政府會要求場地負責人為其員工定期檢測，並確保場所透過安心出行或其他方法保留場地的到訪紀錄。
張建宗表示，政府過去數星期曾與美容業、飲食業等業界會面，有關業界都表示願意採取防疫措施減低傳播，例如定期安排員工檢測、安裝裝置改善通風情況及要求顧客使用安心出行程式等。他又希望在未來兩星期壓制疫情，令社交距離措施可以在農曆新年假期後有序放寬。
新冠肺炎 防疫抗疫措施：
薄扶林道63號1座、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓等8廈新增強檢
即日起大廈有一宗源頭不明確診或污水陽性即強制檢測 張建宗預告年廿九前或同時封多區檢測
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