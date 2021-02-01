新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月31日更新版） (11:46)

任何在1月18日至31日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月3日或之前接受檢測：

．元朗合財街19號鉅發大廈1座

．天水圍天恒邨恒樂樓

佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺廟街165-167號

．油尖旺文蔚街2-24號 /文昌街1-23號文蔚樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺新填地街157-159號

．油尖旺渡船街252號富景洋樓

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．紅磡機利士南路27-37號、必嘉街67-69號及曲街20-22號機利士大廈

．紅磡寶其利街28號寶源大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．深水埗鴨寮街258號

任何在1月17日至30日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月2日或之前接受檢測：

．擴建香港國際機場成為三跑道系統合約編號3206及3303相關工程地盤

位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈

．油尖旺基隆街17-19號

．油尖旺基隆街21-23號

．油尖旺基隆街25-27號

．油尖旺基隆街29，29A及31號

．油尖旺基隆街33-35號

．油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈

．油尖旺大南街32-34號

．油尖旺大南街36號

．油尖旺大南街38號

．油尖旺大南街40-42A號美綸樓

．油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈

任何在1月16日至29日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月1日或之前接受檢測：

．深水埗荔枝角道420號麗安邨麗平樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺窩打老道9-15號及砵蘭街44號榮德大廈（西翼及東翼）

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．紅磡漆咸道北240-242號及必嘉街1A-1C號樂嘉大廈

．紅磡溫思勞街31號

．廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤

資料來源：政府新聞公報（1月31日更新）

17:41報道：薄扶林道63號1座、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓等8廈新增強檢

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