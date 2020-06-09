反修例風波一年圖輯　觸動市民心靈的一刻【多圖】 (09:01)

破遊行人數紀錄6．9、6．16遊行

6月9日，民陣稱有103萬人（警：高峰24萬）出席反修例遊行，白衣人潮擠滿軒尼詩道東西行所有行車線[相關報道]。6月16日，連續第二個星期日有百萬人參與遊行。民陣稱當日有200萬零一人（警：高峰33.8萬）參加遊行[相關報道]。

梁小姐：民意顯而易見，可惜政府、中央充耳不聞，出賣香港人。

J：6．16是父親節，亦是連續第二個星期日有百萬人參與遊行，人數比第一次還要多，由日行到夜，香港人默默前行的畫面令人難忘！遊行和平表達訴求的機會還會有嗎？

7．1示威者攻佔立法會

7月1日，特首林鄭月娥於半個月前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但沒有正式撤回，風波未平息。前一晚有民眾響應網上號召，通宵留守立法會示威區。至晚上9時，示威者攻入立法會，破壞設施及歷任立法會主席畫像等[相關報道]。

林小姐：從沒想過這種破壞政府重要機關大樓的事，竟會發生在一向和平的香港，黑衣人如此大膽的行動，實在令人震驚。被噴黑的不止是特區政府標誌，還有香港的未來。

7．21元朗站白衣人襲擊事件[相關報道]

Momo：離譜、震驚、憤怒！

李女士；白衣人打人，好恐怖，警察又唔去救市民！

8．7太空館外「全民觀星」

逾千市民聚集在太空館外「全民觀星」，抗議購買激光筆的浸大學生會長方仲賢被捕，部分市民帶同激光筆，並以藍綠光線射向已關門的太空館外牆，太空館頓變「地球儀」[相關報道]。

Christy：當時大家也用激光筆射向太空館，有人說「太空館會火燭啊」的時候很好笑，是反修例運動以來較為輕鬆的一晚，同時卻有點可悲。

8．31太子站警方襲擊市民

警方反對民陣舉行遊行及集會，惟大批市民仍上街。當晚警方進入太子站拘捕，及後民主派指摘警方無差別襲擊市民[相關報道]。

W小姐：香港已成為軍政府，無論是示威者或是手無寸鐵的普通市民，也會被暴力對待。警察亦毋須負任何責任或受罰。

林小姐：相中人的遭遇令身為港人的我感震憾，防暴警無視他們哭叫及舉手求饒，仍繼續噴胡椒噴劑，以往致力保護市民的警員顯然已蕩然無存。

家庭主婦芬：恐怖的無差別襲擊，向無辜市民揮棍噴椒，從相片中人表情可看到無助無奈驚恐痛苦，對警察最後一點信任完全消退。

9月份市民自發人鏈活動

Cherie：9月11日，我回到位於九龍塘母校參與人鏈活動，看到不同學校的學生同心合力，以人鏈方式表達訴求，真的非常感動[相關報道]。

Y小姐：9月13日中秋節，獅子山有人鏈活動，「獅頭」位置掛上「實行真雙普選」大型直幡。記者拍攝了市民爬上獅子山，照耀香港最光最美的一刻，極具意義[相關報道]。

11．11交警西灣河鬧市開3槍實彈射傷少年

網民發起「三罷」紀念周梓樂，警西灣河開3槍實彈射傷少年[相關報道]。

陳先生：我是西灣河居民，事發當晚現場仍留有中槍者的血迹，事件令所有西灣河的「手足」也走出來。

Jason：愈來愈不能容忍默許警察使用暴力對付上街抗議的市民，這次更使用實彈對付手無寸鐵的示威者。

11．12 中大「攻防戰」

民間「三罷」行動發起「破曉行動」堵塞各區交通，示威者與防暴警在多間大學校園爆發衝突，其中在中大最激烈，防暴警與中大生等在校園內通往科學園的「二號橋」上演攻防戰，催淚彈和汽油彈互相對射。警方單日施放2330發催淚彈，是過去半年來單日最多[相關報道]。

Hans：作為中大學生，反修例遊行示威再多人，感受不及衝突發生在自己校園那麼深，覺得校園雖是讀書之地，也不能獨善其身。在抗爭與求學之間，同學感到猶豫與掙扎。

J：示威者與警察在中大的衝突，被外界形容為「中大保衛戰」。眼見防暴警有政府提供各式保護裝備，學生和其他示威者卻只能以看來不甚有保護力的牀墊等作盾，令人心酸。

11．17理大圍城

示威者進駐理大，與警方展開連場「攻防戰」，警方以「暴亂」為由包圍校園。13天後，警方於11月29日撤走，校園解封，事件中包括在校外聲援者共1377人被捕[相關報道]。

M小姐：示威者飢寒交迫下，為免被警方圍捕而選擇無安全裝備下從天橋游繩而下，場面非常震撼，亦十分危險，稍有不慎就會跌傷，而市民駕駛「家長車」接走示威者，告訴被圍困的示威者並非孤軍作戰，令人感動。

W：理大留守者在空地用毛巾砌出「SOS」，希望尋求國際協助。從來沒有想像大學生需要在自己大學校園內要求國際援助。

C媽媽：2019夏，學生被圍，校園被攻，紅磡火光熊熊，朋友趕過來圍魏救趙，學生用游繩逃亡、爬水渠找出路。這是什麼世道？年輕無罪。

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