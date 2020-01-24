【逃犯條例】反修例風波時序：2月提修訂、6月暫緩、9月撤回、10月推禁蒙面法、11月周梓樂墮樓亡 (10:25)

相關報道：反修例風暴回顧：半年遽變

12月31日：8．31太子站事件4個月，傍晚有少年在旺角警署對開派發「V煞」面具，疑遭警員查問時受驚衝出馬路，遭電單車撞倒，及後自行離去。同晚港九多處市民在「光復香港 時代革命」聲中倒數迎接2020年；踏入元旦有人在彌敦道放煙花，亦有人擲燃燒彈，警方施放催淚彈。[相關報道]

12月28日：示威者在上水發起「北區和你Shop」，在上水廣場內示威，大批預早在商場內戒備的疑似蒙面便衣警員揮警棍擊打並制服多人；當晚亦有人在九龍灣德福廣場叫口號，多名懷疑蒙面便衣警與示威者有肢體衝突，多人被制服，防暴警其後到場並在商場內舉藍旗。[相關報道]

12月25日：聖誕節凌晨，旺角一名少年疑為逃避警察，從「桔梗餐廳」墮樓受傷，送院後曾大叫「唔想被消失」，桔梗餐廳稱警員向負責人查詢曾說「遲啲就會帶人搞事掃場」[相關報道]；3日後即12月28日凌晨有5名可疑人闖入桔梗餐廳搗亂，餐廳其後在facebook稱沒有報警[桔梗餐廳fb帖文]。

12月25日：聖誕日下午多間商場內有人示威，警方在多處施放催淚彈及胡椒噴霧，旺角朗豪坊附近有小食店遭催淚彈波及，署理新界南總區指揮官陶輝則在沙田遭胡椒噴霧噴中。[相關報道]

12月24日：平安夜多個商場有示威者聚集，一名青年在元朗YOHO Mall逃避警察追捕時墮樓受傷；警方在尖沙嘴半島酒店外施放催淚彈，有網民將之比喻成1941年香港淪陷的「黑色聖誕」[相關報道]；捲入凍結星火同盟戶口風波的匯豐銀行，旺角分行遭縱火[相關報道]

12月19日：警方拘捕支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」4名成員，稱他們涉嫌「洗黑錢」，並凍結銀行戶口共7000萬元款項，星火譴責警方抹黑，被捕4人同日已獲保釋[相關報道]

12月15日：網民發起「和你Christmas Shop」活動，呼籲市民罷買「藍店」，晚上有示威者在旺角聚集，警方施放多枚催淚彈，本報攝影記者頭盔被擊中，彈殼跌落身旁。[相關報道]

12月11日：監警會國際專家小組指監警會缺乏調查權，集體退出[相關報道]

12月8日：民陣再辦反修例遊行，大會估計有80萬人參加。[相關報道]遊行期間有警員嘲諷民陣召集人岑子杰是「死基佬」、對市民舉中指扮鬼臉並指罵市民「曱甴」、舉槍指嚇以手推車推着紙皮雜物經過的老婦。[相關報道]

12月1日：尖沙咀舉行毋忘初心大遊行，大會估計有38萬人參加，其間警方突施放多枚催淚彈，稱「有數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌」，在傳媒查詢後改口稱「有暴徒投擲多枚煙霧餅」。[相關報道]

11月28日：美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》[相關報道]

11月27日：紅隧封閉兩周後恢復通車[相關報道]

11月24日：區議會選舉，首次所有選區皆有最少兩人參選，投票率達71%創歷史新高，民主派取85%議席[相關報道]

11月17日：示威者進駐理大，與警方展開連場「攻防戰」，警列為「暴亂」，包圍校園。[警圍理大相關報道]「理大圍城」13天後，警方於11月29日撤走，校園解封，事件中包括在校外聲援者共1377人被捕。[理大解封相關報道]

11月16日：解放軍出動清路障[相關報道]

11月12日：警方進入中大驅散學生，單日施放2330發催淚彈，是過去半年來單日最多[相關報道]

11月11日：網民發起「三罷」紀念周梓樂，警西灣河開3槍實彈射傷少年[相關報道]

11月4日：科大生周梓樂於將軍澳尚德邨停車場墮樓[周梓樂墮樓相關報道]，留醫至同月8日不治[周梓樂不治相關報道]

11月2日：民主派區議員參選人在維園舉行選民聚會，警指稱為非法集會，首次在維園施放催淚彈清場[相關報道]

10月31日：萬聖節前夕，網民發起「哈囉喂狗官面具夜」，警封蘭桂坊射催淚彈清場。[相關報道]同日，法庭頒下臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地在連登和Telegram等互聯網平台或媒介，傳播、發布或重新發布任何促進、鼓勵或煽動任何人使用或威脅使用暴力的信息。[相關報道]

10月28日：警方公布處理示威的警員要佩戴「行動呼號」卡片以便識別，惟近日示威活動期間有多名警員被揭發佩戴相同行動呼籲，警方稱「已訓示」[相關報道]

10月23日：陳同佳刑滿出獄，稱有意往台灣「自首」，但至今未起行[相關報道]

10月20日：九龍區大遊行，警方出動水炮車清場，射中清真寺，翌日林鄭月娥到清真寺道歉[相關報道]

10月10日：中大學生見校長段崇智，被捕女生吳傲雪表示控訴被拘留時警方對她施以性暴力，更脫口罩希望段崇智有勇氣譴責警方暴行。段其後稱若有警務人員涉不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。[相關報道]

10月6日：《禁蒙面法》生效第二日，港九發起大遊行，解放軍東九龍軍營被激光筆及電筒照射後，內有穿軍服者一度舉起「黃旗」及警告示威者「後果自負」[相關報道]；遊行期間並有的士衝上行人路撞至一人雙腿骨折[相關報道]

10月4日：政府引《緊急法》宣布凌晨實施《禁蒙面法》，大批市民上街抗議[相關報道]；元朗休班警開實彈槍射中14歲少年大腿[相關報道]

10月1日：國慶日多區示威，荃灣警員開實彈槍擊中中五學生曾志健胸口[相關報道]

9月29日：多區集會遊行，警灣仔清場期間，印尼女記者右眼中彈[相關報道]

9月27日：林鄭月娥首場「社區對話」[相關報道]

9月15日：港島遊行演變成多區衝突[相關報道]

9月8日：網民發起美國領事館集會，促美國國會通過《香港人權及民主法案》[相關報道]

9月4日：特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》。[相關報道]

9月3日：林鄭月娥表示從未向中央請辭。[相關報道]

9月2日：路透社公開聲稱為林鄭月娥與商界閉門會面的錄音，內容包括林鄭月娥說如可以選擇，第一件事會辭職。[相關報道]

9月1日：機場禁制令仍生效下，有市民發起行動阻塞機場交通，同日破壞多個港鐵站設施，機場快線等一度停駛。[相關報道]

8月31日：警方反對民陣舉行遊行及集會，惟大批市民仍上街。當日示威者於多區縱火，警方出動水炮車，首次噴射顏色水。當晚警方進入太子站拘捕，及後民主派斥警方無差別襲擊市民。[相關報道]

8月25日：於荃葵青大遊行，警方首度出動「人群管理特別用途車」（水炮車）發射水炮。

8月18日：警方反對民陣遊行，只准維園集會，民陣舉行「流水式集會」，稱170萬人參與；警方表示高峰有12.8萬人參與。[相關報道]

8月14日：機管局取得法庭臨時禁制令。

8月13日：再有機場集會，內地《環球時報》一名記者被包圍及襲擊。

8月11日：多區發生示威衝突，包括港島東[相關報道]、葵涌[相關報道]、尖沙嘴[相關報道]。其中，警方於尖沙嘴清場期間，一名女子疑中彈，傷及右眼眼球。

8月6日：浸大學生會會長方仲賢購買激光筆，警方稱之為「雷射槍」，以藏有攻擊性武器罪名拘捕方仲賢。

8月5日：全港大罷工。[相關報道]

7月27日：警方就「光復元朗」遊行發出反對通知書，惟大批人仍走上街頭，在元朗大馬路遊行，其後演變成衝突。[相關報道]

7月21日：元朗站發生白衣人襲擊事件[相關報道]。同日，示威者包圍中聯辦，向國徽投擲黑漆彈[相關報道]。

7月14日：沙田遊行演變成激烈衝突，新城市廣場出現流血場面，有警員斷指。[相關報道]

7月9日：林鄭月娥稱修例工作完全失敗，修例工作已停止，已「壽終正寢」。[相關報道]

7月1日：示威者攻入立法會，破壞設施及歷任立法會主席畫像等。[相關報道]

6月16日：民陣再舉行反修例遊行，稱有200萬人參加，警方則稱高峰期有約33.8萬人。[相關報道]

6月15日：林鄭月娥宣布「暫緩」修例。[相關報道]

6月12日：立法會原定恢復《逃犯條例》修訂二讀辯論，同日早上大批示威者湧到金鐘堵路，及後有人投擲燃燒物、頭盔及雨傘衝擊警方防線，警方提升武力，使用催淚彈等驅散。警察當日曾稱事件「暴動」，及後否認有此定性。

6月9日：民陣發起反修例遊行，稱有103萬人參加，打破2003年七一大遊行紀錄；警方指高峰時有24萬人。

5月24日：歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表，與林鄭月娥會面提出外交照會（demarche）。

5月20日：保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂「直上大會」，將條例草案繞過法案委員會審議，直接在6月12日於大會恢復二讀辯論。

4月29日：陳同佳承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。[相關報道]

4月17日：立法會召開《逃犯條例》修訂首次法案委員會會議，身為最資深議員的民主黨涂謹申，依慣例主持會議選出委員會主席，他全程處理規程問題，會議結束仍未選出主席。建制派批評民主派拉布，觸發委員會「鬧雙胞」。

2月12日：保安局提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用「一次性的個案方式」，處理內地和台灣等地區移交逃犯的要求；另一修例建議，改由特首發出「證明書」方式啟動移交請求，再由法庭審議，確保移交請求符合法例及人權保障，刪去原本由立法會審議個案的權力。

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