元朗無警執法 白衣人暴打市民 逞兇近兩小時 最少15人送院

政府：嚴正追究 泛民斥警失職

前日網上流傳消息，稱元朗鄉事派召集多人在昨晚以白衣為記，追擊元朗穿黑衣、戴口罩者。昨晚近9時，網上影片顯示元朗雞地聚集大批白衣人，聲稱會在元朗西鐵站附近「伏擊遊行後回來的市民」。

針對黑衣戴口罩者 議員記者同傷

昨晚約10時，逾百白衣人手持棍及藤條，在元朗站閘口喝罵站內穿黑衣市民，市民不敢出閘。民主黨議員林卓廷其後到達元朗站閘內大堂，安撫被困市民，至約10時30分，白衣人衝入閘，用雨傘、棍、藤條等襲擊巿民，更追上月台毆打躲在車廂的人，不少家長帶同小孩慌忙逃離車廂，其間不停有人質問：「警察去了哪兒？」

湧車廂追打 市民慌亂：警察去哪兒？

混亂間，林卓廷被人以雨傘、棍打中，嘴角滲血、手臂受傷，之後前往屯門醫院急症室治理。《立場新聞》女記者被數名白衣人推倒在地上圍毆約半分鐘，她頭部受傷，手指流血，手臂亦有瘀傷。

港鐵發言人稱，昨晚10時47分報警，並宣布西鐵列車不停元朗站，至11時20分回復正常，約11時45分，列車再次不停元朗站，元朗站至11時55分提早關閉。

約11時15分，即港鐵報警後近半小時，十多名帶備防暴頭盔警察到場，惟同時白衣者已離開車站；多名市民情緒激動，指罵警察太遲到場，其後警員撤離，但站內連同前來增援的市民共200人仍在站內，不敢離開。

至11時半，過百名白衣人再出現站外朗和路附近，手持木棍、竹枝、硬物等，丟向站內市民，雙方不時衝突，亦有人受傷。其中一名年約50至60歲、其伙伴稱「南哥」的白衣人突然倒地，救護員施以心外壓急救後送院。

白衣人聚南邊圍村口 警村外戒備

至凌晨零時許，仍有白衣人聚集元朗站外地面，用棍打市民；當時只有救護員治理傷者，未見警察。零時30分，白衣者再到已落閘的元朗站，闖入站內追打市民，一度追至YOHO MALL內。至凌晨近1時，站內回復平靜。警察於元朗站附近的南邊圍村外戒備，村口則聚集大批白衣人。

事件中最少15人受傷，其中11人送博愛；4人送天水圍醫院。本報記者晚上到博愛醫院，兒子在事件受傷的楊太說，其子昨晚約11時欲經港鐵站前往附近商場購物，疑因兒子穿黑衣，被人打至右眼腫脹和頭部受傷。她說兒子無參與昨日遊行，質疑為何警方這麼遲還沒到場。

何君堯與白衣人握手 聲稱晚飯經過

另外，網上流傳片段，當大批白衣人聚集元朗站時，有兩名軍裝警從東頭村出口離開，未有處理現場衝突。另有網上片段，立法會議員何君堯昨在元朗西鐵站附近，與大批白衣人握手，有人拍掌歡呼「支持支持」，他其後聲稱晚上吃飯經過，許多人認識他，事件與他無關。

民主派立法會議員凌晨發聯署聲明，強烈譴責警方失職，令元朗淪為黑社會治港。民主派會議召集人毛孟靜斥責警方是否刻意帶頭製造恐慌，斥白衣人才是暴徒。

警方昨晚10時28分首先接獲一名男子報案，稱在元朗安寧路被白衣人打傷，未幾即接獲多人報警稱元朗西鐵站有白衣人毆打黑衣人。政府發言人表示，在元朗有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷，香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，特區政府予以強烈譴責，會嚴正追究。

明報記者

（反修例風暴）

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