【逃犯條例】網民太空館外「全民觀星」　抗議購激光筆浸大生被捕 (20:50)

有網民發起「全民觀星」活動，表達對警方昨日（6日）以管有攻擊性武器拘捕浸大學生會會長方仲賢的不滿。數百人齊集大空館外，大部分人手持激光指示筆（激光筆），射向太空館外牆；適逢七夕，有市民一同賞牛郎織女星。
市民把激光筆射向樹木、大廈外牆，並不停大叫「無着火喎」、「講大話」，揶揄警方今午（7日）以激光筆照射報紙的實驗。不過，現場有人不停提醒市民不要照射飛機、酒店及民居，避免造成滋擾。
前大學天文學會幹事阿天在場指導市民觀星，他說，觀星用的激光筆有助清楚指出特定的星星，但不可以長時間照射眼睛，有可能導致受傷；不過觀星筆一般為50mW，遠距離照射不會有傷害。
他認為警方今午做的實驗是以偏概全，因示威者不會對警察特定位置長時間照射；他說，小學時也有學過以放大鏡取火，「是不是放大鏡也是攻擊性武器？」
25歲張先生亦有出席觀星集會，並說下班在深水埗排隊很久才能買到200mW激光筆。他認為警方拘捕方仲賢是白色恐怖，因很多人會買激光筆，「為何偏偏拘捕一個大學學生會會長？」他又質疑，「如果有人以牙籤傷人，是否全港禁售牙籤？」
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