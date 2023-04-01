網球︱艾卡拉斯新生代之戰反負史拿　「世一」再讓予佐高域 (16:32)

史拿今仗先輸一盤6：7之下，連贏6：4、6：2，在NBA球星盧卡當錫、占美畢拿等星級座上客見證下完勝反勝，後日（3日）凌晨將決戰俄籍硬地場專家丹尼麥維迪夫，爭奪個人首項ATP 1000分級別賽事冠軍，勝出的話將升至世界第6。麥維迪夫另一場同打足3盤，以7：6、3：6及6：3擊敗同胞卡查洛夫。

落敗的艾卡拉斯十連勝走勢告終，無緣包攬春季「陽光雙賽」錦標之餘，下周亦會讓出僅重奪兩周的「世一」予佐高域，但他表示是役雙方都交出精彩表現，被史拿對賽追成3勝3負也心悅誠服。另一方面，美國日前解除疫苗接種入境限制，意味佐高域下半年可出戰美國公開賽等大賽。

另外，捷克女將姬維杜娃今晨直落兩盤淘汰羅馬尼亞的克莉絲天娜，明晨會與哈薩克的雷芭堅娜爭女單冠軍。

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