世界盃直擊｜阿根廷打氣歌遍布卡塔爾場內外　改編歌詞頌讚兩球王（附歌詞） (11:34)

阿根廷隊在今屆世界盃一路「高歌」晉身決賽，這支南美勁旅在卡塔爾聲勢浩大，全球以至中東的美斯球迷紛紛湧至，令每場比賽都猶如坐擁半個主場，而球迷多首打氣歌更達「入腦」程度，當中改編歌詞講述阿根廷近年由爭標失敗到去年中贏得美洲國家盃的心路歷程，從而鼓勵球員力争第3次贏得世界盃，並歌頌兩大球王馬拉當拿及美斯。歌曲不僅在卡塔爾場內到場外都街知巷聞，一眾阿根廷國腳都曾在賽後唱過。
明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊
阿根廷球迷來到卡塔爾後，以熱情的歌聲令卡塔爾人以至其他球迷都留下深刻印象，在比賽日無論在地鐵還是球場內外，歌聲唱過不停，入耳得連其他球迷隨時都能夠「唱兩句」。今仗4強對克羅地亞，由比賽開始阿根廷球迷的歌聲已響遍路薩爾地標球場，據稱接近有6至8首打氣歌，包括為「跪拜」美斯而設的專屬歌，並跟據球迷區鼓手的節奏更換歌曲。
其中最常唱和「最洗腦」的歌曲，名為《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》（伙伴們，現在我們又興奮了）。有現場的阿根廷籍球迷透露，去年中擊敗宿敵巴西奪得美洲盃後，有球迷將阿根廷著名樂隊La Mosca Tsé - Tsé的西班牙語歌曲《Muchachos, esta noche me emborracho》（伙伴們，今晚要喝醉了），歌詞改編成懷念已故球王馬拉當拿和鼓勵美斯，並講述阿根廷過去數年爭冠心路歷程，「我們輸掉的決賽，為此傷心了多少年？但一切到此為止，因為在馬拉簡拿，我們在美洲盃決賽對巴西，擊敗了他們。伙伴們，現在我們又興奮起來了，我們想第3次贏，成為世界冠軍」。除了原唱者於一個月前在官方唱出這個版本獻給阿根廷隊，甚至阿根廷在分組賽生死戰擊敗墨西哥後，一眾球員在更衣室都曾興奮地唱過這首歌曲，可見經已深入民心。
《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》歌詞（西班牙文）
En Argentina nací,
tierra de Diego y Lionel,
de los pibes de Malvinas,
que jamás olvidaré.
No te lo puedo explicar,
porque no vas a entender,
las finales que perdimos,
cuántos años las lloré.
Pero eso se terminó,
porque en el Maracaná,
la final con los brazucas,
les volvió a ganar papá.
Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar,
quiero ganar la tercera,
quiero ser campeón mundial,
y el Diego, en el cielo lo podemos ver,
con Don Diego y con la Tota,
alentándolo a Lionel.
《伙伴們，現在我們又興奮了》（中譯）
我生於阿根廷
迪亞高（馬拉當拿）和里安奴（美斯）的土地
馬維納斯群島的孩子們
我永遠不會忘記
我無法向你解釋
因為你不會明白
我們輸掉的決賽
為此傷心了多少年
但一切到此為止
因為在馬拉簡拿
我們在美洲盃決賽對巴西
擊敗了他們
伙伴們，現在我們又興奮了
我們想第三次贏
成為世界冠軍
我們可看到迪亞高在天堂
聯同Don Diego 和 la Tota（老馬的父母）
去鼓勵里安奴
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