世界盃直擊｜阿根廷打氣歌遍布卡塔爾場內外　改編歌詞頌讚兩球王（附歌詞） (11:34)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

阿根廷球迷來到卡塔爾後，以熱情的歌聲令卡塔爾人以至其他球迷都留下深刻印象，在比賽日無論在地鐵還是球場內外，歌聲唱過不停，入耳得連其他球迷隨時都能夠「唱兩句」。今仗4強對克羅地亞，由比賽開始阿根廷球迷的歌聲已響遍路薩爾地標球場，據稱接近有6至8首打氣歌，包括為「跪拜」美斯而設的專屬歌，並跟據球迷區鼓手的節奏更換歌曲。

其中最常唱和「最洗腦」的歌曲，名為《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》（伙伴們，現在我們又興奮了）。有現場的阿根廷籍球迷透露，去年中擊敗宿敵巴西奪得美洲盃後，有球迷將阿根廷著名樂隊La Mosca Tsé - Tsé的西班牙語歌曲《Muchachos, esta noche me emborracho》（伙伴們，今晚要喝醉了），歌詞改編成懷念已故球王馬拉當拿和鼓勵美斯，並講述阿根廷過去數年爭冠心路歷程，「我們輸掉的決賽，為此傷心了多少年？但一切到此為止，因為在馬拉簡拿，我們在美洲盃決賽對巴西，擊敗了他們。伙伴們，現在我們又興奮起來了，我們想第3次贏，成為世界冠軍」。除了原唱者於一個月前在官方唱出這個版本獻給阿根廷隊，甚至阿根廷在分組賽生死戰擊敗墨西哥後，一眾球員在更衣室都曾興奮地唱過這首歌曲，可見經已深入民心。

《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》歌詞（西班牙文）

En Argentina nací,

tierra de Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas,

que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender,

las finales que perdimos,

cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó,

porque en el Maracaná,

la final con los brazucas,

les volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar,

quiero ganar la tercera,

quiero ser campeón mundial,

y el Diego, en el cielo lo podemos ver,

con Don Diego y con la Tota,

alentándolo a Lionel.

《伙伴們，現在我們又興奮了》（中譯）

我生於阿根廷

迪亞高（馬拉當拿）和里安奴（美斯）的土地

馬維納斯群島的孩子們

我永遠不會忘記

我無法向你解釋

因為你不會明白

我們輸掉的決賽

為此傷心了多少年

但一切到此為止

因為在馬拉簡拿

我們在美洲盃決賽對巴西

擊敗了他們

伙伴們，現在我們又興奮了

我們想第三次贏

成為世界冠軍

我們可看到迪亞高在天堂

聯同Don Diego 和 la Tota（老馬的父母）

去鼓勵里安奴

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