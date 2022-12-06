世界盃直擊：圖輯｜酒店門外靜候日本隊　藍武士球迷風雨同路 (00:36)

日本球迷武信先生披上國旗當披肩，內裏寫滿他來到卡塔爾後，認識到來自各國球迷為日本隊的親筆祝福。此外，也不乏海外球迷前來支持藍武士，印度籍球迷Saswad身穿日本隊球衣來到，他稱喜歡日本文化，尤其喜歡以足球教練為題材的日本動畫《逆轉監督》，最喜歡的日本球星是阿仙奴後衛富安健洋，他亦有信心日本今仗能再下一城晉級8強，「如果能夠擊敗德國和西班牙，那可以擊敗任何球隊」。

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

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