英超｜魯迪格當帶刀侍衛開紀錄　車路士作客贈李城3蛋續居首 (22:32)

車路士在14分鐘由魯迪格接應芝維爾開出的角球頭槌先開紀錄，亦是球隊在領隊杜曹帶領下再次憑死球取得入球，這名德國國腳於英超歷來9個入球中，有4球是從李斯特城身上取得，堪稱「藍狐剋星」。尼高路簡迪於28分鐘接應列斯占士傳送後長驅直進再左腳射入世界波，自2016年轉會後第2次倒戈入波。

李城全場受壓，戰至57分鐘才有首次射門，但71分鐘被後備入替的基斯甸普列錫再下一城，藍戰士及後3次入球被判越位食詐糊，維持大勝3：0，在國際賽周前被般尼逼和1：1後重返勝軌。

車路士今季英超已突破30球大關，其中13球由後衛取得，據報超過其餘19支英超隊的後衛入球總和。列斯占士及芝維爾更分別以4球及3球，是球隊在今季英超入球前兩名。

另邊廂，紐卡素新帥艾迪賀維原定今晚首領軍主場對賓福特，但賽前證實確診新冠病毒，只能留在酒店「遙控」督師。

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