東京奧運直擊｜港飛魚接力首擊陣容出爐 何詩蓓休戰為200米自由泳留力 (18:11)

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港泳隊早於2019年世界賽取得4×100米自由泳接力資格，當時何詩蓓、鄭莉梅、何南慧及譚凱琳均有份上場，但因何詩蓓留力下周一出戰女子200米自由泳，鋪路衝擊此項獎牌，明晚的東奧4×100米自由泳初賽，需由主項為背泳的歐鎧淳臨危受命。不過，總教練陳劍虹對4人新組合充滿信心，他稱：「歐鎧淳雖然主項為背泳，但不要忘記她連續3屆亞運出戰此項接力，均有份為港隊贏得獎牌。我們以此陣容出戰，有很強的實力，目標是打破香港紀錄。」

港隊在2014年亞運在此項打破香港紀錄，當時由鄭莉梅、歐鎧淳、何詩蓓及今屆成為教練的施幸余，合力做出3分39.94秒時間。新組合明晚於香港時間7時43分上場，在初賽排第一線道，將遇美國隊、法國隊、英國隊等勁旅。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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