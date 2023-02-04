立春．二十四節氣｜立春食微酸養肝避吸霧氣　中醫推介兩茶飲【附製法】 (11:35)

立春象徵春天來臨，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，春天屬木，肝臟亦屬木，因此春天宜調養肝氣。立春時節溫差較大，驟雨漸增多，容易生病，謹記適時添衣避免着涼。另外，立春時節不宜在霧氣霧水多時到郊外，中醫認為霧水霧氣是穢濁之氣，吸入易致病。春天陽光較和暖，宜適量曬太陽，微微出汗有助加速新陳代謝和預防感冒，惟運動量不宜太大，因大汗大勞易傷身。
立春養肝宜食微酸食物 減少食肉
中醫認為「酸入肝」，此時宜食微酸食物如葱、蒜、蘿蔔等，幫助肝臟疏通宣泄，但酸味亦有收斂功效，因此不宜吃過酸的食物。立春不宜大吃大喝，宜漸漸減少進食肉的分量、增加咀嚼食物的時間，以及避免進食辛辣食物。林冠傑提供兩個適合立春飲用的茶飲食譜。
立春兩茶飲
1. 南棗檸檬蜜糖焗水
【作用】南棗有斂血補血的功效，檸檬微酸入肝，有助養肝
【材料】南棗3粒、檸檬2片、蜜糖少許、熱水1杯
【製法】南棗加水焗15分鐘，然後加檸檬，檸檬用於提味，毋須擠壓，待水溫降至70度以下再加少許蜜糖，即可飲用。
2. 炒米玫瑰花杞子茶
【作用】疏肝護肝、健脾
【材料】炒米1湯匙、杞子5粒、南棗2-3粒、玫瑰花10朵、熱水2杯
【製法】白鑊炒白米製成炒米，剪碎杞子及南棗令材料較出味。所有材料加水焗20分鐘，焗完先用鼻聞，再隔渣飲用。若覺得淡味，可加少許咖啡糖。
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