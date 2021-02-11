立春．二十四節氣｜立春宜養肝升發陽氣　中醫推介白蘿蔔、韭菜、紫蘇三食材【短片】 (10:06)

胡玘君稱，春天需要升發陽氣，可食辛味食物如蘿蔔、韭菜、紫蘇和葱等。她推介適合在立春進食的三種食物：

1. 白蘿蔔

白蘿蔔味辛性偏涼，能消食化痰、寬中下氣，有助紓緩用膳後胃脹、「頂住」的感覺。胃有脹感易致喉嚨生痰，蘿蔔亦能幫助化痰。惟脾胃虛弱、便溏的人不宜進食太多蘿蔔或生吃蘿蔔。

2. 韭菜

韭菜味辛性偏溫，有溫陽下氣和痠痺止痛的功效。腰膝又凍又痛、有脾症的人尤其適合進食韭菜，以暖腰膝。胡玘君提醒，喉嚨痛、陰虛、內熱、生大瘡、眼睛熱痛的人忌食韭菜，否則會愈食愈上火。

3. 紫蘇

紫蘇味辛性溫，能解表散寒及行氣和胃。紫蘇多被用作蒸大閘蟹的配料，其實紫蘇亦可用作炒菜，或加薑沖水飲用，有助預防感冒。新鮮紫蘇葉及乾紫蘇葉有相同功效。

文、圖：何芍盈

影片：部分片段由胡玘君提供、劉澤浩拍攝及剪接

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