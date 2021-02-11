立春．二十四節氣｜立春宜養肝升發陽氣　中醫推介白蘿蔔、韭菜、紫蘇三食材【短片】 (10:06)

立春是二十四節氣中的第一個春天節氣，代表一年之始。今日（3日）是立春，註冊中醫胡玘君表示，春回大地，惟天氣未完全變得暖和，仍有寒氣，早晚較涼，中午暖和。春天對應肝，因此立春期間宜養肝、護肝和疏肝。胡玘君指出，暴怒傷肝，立春時應保持心情愉快。
胡玘君稱，春天需要升發陽氣，可食辛味食物如蘿蔔、韭菜、紫蘇和葱等。她推介適合在立春進食的三種食物：
1. 白蘿蔔
白蘿蔔味辛性偏涼，能消食化痰、寬中下氣，有助紓緩用膳後胃脹、「頂住」的感覺。胃有脹感易致喉嚨生痰，蘿蔔亦能幫助化痰。惟脾胃虛弱、便溏的人不宜進食太多蘿蔔或生吃蘿蔔。
2. 韭菜
韭菜味辛性偏溫，有溫陽下氣和痠痺止痛的功效。腰膝又凍又痛、有脾症的人尤其適合進食韭菜，以暖腰膝。胡玘君提醒，喉嚨痛、陰虛、內熱、生大瘡、眼睛熱痛的人忌食韭菜，否則會愈食愈上火。
3. 紫蘇
紫蘇味辛性溫，能解表散寒及行氣和胃。紫蘇多被用作蒸大閘蟹的配料，其實紫蘇亦可用作炒菜，或加薑沖水飲用，有助預防感冒。新鮮紫蘇葉及乾紫蘇葉有相同功效。
文、圖：何芍盈
影片：部分片段由胡玘君提供、劉澤浩拍攝及剪接
二十四節氣立春 相關報道：
立春雞蛋較易站起來？物理教師解迷思：找對重心支點 隨時可立蛋
立春賞花：吊鐘花農曆新年前後開花 西貢大枕蓋吊鐘花盛放【多圖+短片】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm
相關字詞﹕二十四節氣 立春 熱門HOTPICK 白蘿蔔 韭菜 紫蘇 葱 中醫 養肝 護肝 疏肝 升發陽氣 春天 辛味食物 編輯推介