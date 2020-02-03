立春「咬春」習俗食蘿蔔　寓意吃得苦【附醃蘿蔔食譜】 (09:30)

明日（2月4日）是二十四節氣的立春，是第一個春天節氣，有迎來春天的意思。按中國民間習俗，立春日要「咬春」。嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士指出，明代《廣平府志》就有提及立春日「啖春餅、食蘿蔔曰咬春」。蘿蔔為菜根，堅硬多筋，寓意能吃苦，亦有清心寡慾的意思。中醫認為蘿蔔味辛甘，健脾化濕，立春時吃可解春困。多種蘿蔔都可生食，如白蘿蔔、櫻桃蘿蔔等，也可用於醃製，兩者風味各異。
廚藝了得的蕭欣浩分享醃製生蘿蔔食譜，醃蘿蔔材料簡單，惟要浸泡過夜，大家不妨趁立春在家自家製作。
醃製生蘿蔔食譜（2人分量）
材料：
日本大根／白蘿蔔 200克
壽司醋 150毫升
味醂 30毫升
紅糖或白砂糖 20克
熟水 35毫升（浸泡用）
粗鹽 5克
做法：
1. 水洗日本大根，浸5分鐘，去皮，切成長方條，長約4厘米，闊、高各1厘米。
2. 放在大碗內，加入粗鹽，拌勻，醃5分鐘。
3. 倒去水分，再拌勻，醃5分鐘。
4. 以額外的熟水，將日本大根的鹽分洗淨，再用熟水浸過日本大根5分鐘。
5. 倒去水分，加入10毫升味醂，拌勻，醃5分鐘。
6. 再拌勻，醃5分鐘。
7. 於浸泡器皿加入壽司醋、20毫升味醂、35毫升熟水、糖，拌勻。
8. 日本大根放入醋內，浸泡過夜，即可。
小貼士：
1. 選用日本大根，澀味較少。
2. 味醂有助去除日本大根的澀味。
3. 壽司醋內的糖，未能完全拌勻也不要緊。
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