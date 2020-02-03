立春「咬春」習俗食蘿蔔　寓意吃得苦【附醃蘿蔔食譜】 (09:30)

明日（2月4日）是二十四節氣的立春，是第一個春天節氣，有迎來春天的意思。按中國民間習俗，立春日要「咬春」。嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士指出，明代《廣平府志》就有提及立春日「啖春餅、食蘿蔔曰咬春」。蘿蔔為菜根，堅硬多筋，寓意能吃苦，亦有清心寡慾的意思。中醫認為蘿蔔味辛甘，健脾化濕，立春時吃可解春困。多種蘿蔔都可生食，如白蘿蔔、櫻桃蘿蔔等，也可用於醃製，兩者風味各異。