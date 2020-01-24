【立春．二十四節氣】立春雞蛋較易站起來？物理教師解迷思：找對重心支點　隨時可立蛋 (08:44)

今日（4日）是二十四節氣的立春，坊間流傳在立春當日，雞蛋能夠「站起來」，因此每逢立春，不少人都會試玩「立蛋」遊戲作印證。為何有立春雞蛋較容易站起的說法？在其他日子立蛋又能否成功？宣基中學科研隊及物理科教師周穎熙接受明報網站訪問，為大家解迷思。
立春地心吸力相對小？
周穎熙表示，有說立春時地球與太陽的距離比較遠，地心吸力相對較小，因此在這天雞蛋會較易站起來，但他不認同此說法，因為地心吸力在立春的變化相當微弱，並非雞蛋較易站起來的主要因素，在其他日子「立蛋」，雞蛋都可以站起來。
如何令雞蛋站起來？
從理論上來說，只要找到雞蛋的重心，將雞蛋重心移到支點上，雞蛋便可以站起來，惟周穎熙補充，雞蛋只有一個支點，較難輕易豎起，而且不同的環境因素會令雞蛋左搖右擺及倒下，因此立蛋時要多花耐性，手要穩定，減少影響雞蛋豎起的因素，成功的機會就較大。
在不同材質的表面立蛋有影響？
不同材質的表面的確會影響立蛋的成功率。周穎熙教路，一般來說，在凹凸不平的表面立蛋比在平滑的表面較容易成功。因為凹凸不平的表面接觸點較多，當接觸點愈多，支點會愈多，立蛋成功的機會愈高。
雞蛋生熟對立蛋有影響？
立蛋時，當雞蛋的重心愈貼近地面，力矩會愈低，雞蛋較易站立。因此，雞蛋的生熟程度不會直接影響立蛋的成功率，主要視乎蛋黃所在位置對其重心高低的影響。
文：何芍盈
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