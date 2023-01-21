新冠確診後現腹瀉　中醫紓緩三招：宜食薏苡仁土茯苓、忌油膩煎炸、艾絨+薑敷神闕穴【附土茯苓湯食譜】 (08:14)

三招紓緩腹瀉

1. 宜食薏苡仁、土茯苓：薏苡仁性微寒味甘、淡，歸脾、胃、肺經，能利水滲濕、健脾除痹，以及清熱排膿；土茯苓性平味甘、淡，歸肝、胃經，有解毒除濕、通利關節的作用。

2. 忌食油膩煎炸食物。

3. 艾絨+薑敷神闕穴：將適量艾絨及1片薑以紗布上包好，放在神闕穴（肚臍位置），用風筒暖風吹穴位，吹約10秒，然後移開風筒，反覆吹10次。艾絨一般可以在藥材店買到，或可將艾條的紙拆開取出艾絨。

湯水食譜：土茯苓舞茸粟米湯

【功效】土茯苓有解毒除濕、通利關節的作用；粟米性平味甘，歸大腸、胃經，能調中和胃、利尿排石、降脂降壓，以及降血糖。

【材料】土茯苓10克、舞茸30克、粟米2條、五指毛桃30克、水2000毫升、鹽少許

【製法】土茯苓切片，舞茸稍浸備撕成塊狀，粟米洗淨切件，五指毛桃洗淨，所有材料加水，煲1.5小時，加鹽調味，即成。

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