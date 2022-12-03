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世界盃免費睇｜一文睇商場免費直播資訊、16強賽程表、世盃實用資訊 (15:00)

世界盃進入16強淘汰階段，8場賽事今晚（3日）至7日凌晨陸續上演，惟免費電視沒有直播16強賽事，球迷想免費睇波，可留意部分商場包括屯門市廣場奧海城荃灣如心廣場荃灣荃新天地提供足本免費直播；黃埔天地亦免費直播4場精選16強賽事。【商場64場世盃足本直播 屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述

● 商場直播、電視免費直播

12‧9起ViuTV免費直播世界盃8強精選賽事、4強及決賽【附時間表】

-屯門市廣場（www.facebook.com/tmtplazafans

-奧海城（www.facebook.com/OlympianCity

-荃灣如心廣場（www.facebook.com/ninamallhk

-荃灣荃新天地（www.facebook.com/citywalk.hk

-中環街市（www.centralmarket.hk，須憑消費換領入場券）

-紅磡黃埔天地時尚坊MTR層[直播16強、8強精選賽事、4強及決賽]

-觀塘apm [直播8強精選賽事、4強及決賽]

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世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3gdDWmJ

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