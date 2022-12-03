世界盃免費睇｜一文睇商場免費直播資訊、16強賽程表、世盃實用資訊 (15:00)

世界盃進入16強淘汰階段，8場賽事今晚（3日）至7日凌晨陸續上演，惟免費電視沒有直播16強賽事，球迷想免費睇波，可留意部分商場包括屯門市廣場、奧海城、荃灣如心廣場、荃灣荃新天地提供足本免費直播；黃埔天地亦免費直播4場精選16強賽事。【商場64場世盃足本直播 屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述】
● 商場直播、電視免費直播
12‧9起ViuTV免費直播世界盃8強精選賽事、4強及決賽【附時間表】
-屯門市廣場（www.facebook.com/tmtplazafans）
-奧海城（www.facebook.com/OlympianCity）
-荃灣如心廣場（www.facebook.com/ninamallhk）
-荃灣荃新天地（www.facebook.com/citywalk.hk）
-中環街市（www.centralmarket.hk，須憑消費換領入場券）
-紅磡黃埔天地時尚坊MTR層[直播16強、8強精選賽事、4強及決賽]
-觀塘apm [直播8強精選賽事、4強及決賽]
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