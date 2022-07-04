兒童太陽眼鏡選擇三注意　消委會提醒：包覆式眼鏡框最好　灰色鏡片最能保留視像原色【短片】 (12:55)

兒童太陽眼鏡選擇三注意

1. 包覆式眼鏡框的太陽眼鏡最好──可完全覆蓋眼睛和周邊的皮膚。

2. 標籤有標註100%紫外線保護──標籤有「100% UV」、「UV 400」等，代表鏡片可遮擋所有紫外線。

3. 灰色鏡片最能保留視像原色──全色鏡片每個位置都有相同透光度，灰色鏡片最能保留視像原色。由上而下逐漸變淺的漸變式鏡片，未必適用於遮擋沙灘或雪地反射的光線。金屬導膜鏡片則非常適合在猛烈陽光下配戴，例如踩單車，玩水上活動或滑雪，不過要留意鏡片有沒有刮花或破損，以免影響護眼效果。

幾時需要換新太陽眼鏡？

倘若鏡片上有較多或明顯刮痕，就不要使用。當太陽眼鏡用了一段時間後，亦可請專業視光師檢查防紫外線功能有沒有失效。

太陽眼鏡 實用資訊︰

戴變色鏡片防紫外線 專家提醒非人人適用

太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好 太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」

太陽眼鏡慎選鏡片顏色 視光師：灰鏡片顏色最真 行山揸車都啱戴

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