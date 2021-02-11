太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好　太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」 (12:46)

陽光的紫外線（UV）長期照射眼睛，可導致視網膜受損、白內障、黃斑點病變等問題，佩戴太陽眼鏡有助保護眼睛。太陽眼鏡鏡片是否愈深色愈好？多雲日子毋須戴太陽眼鏡？香港理工大學眼科視光學院高級眼科視光師梁美寶接受明報電子平台組訪問，解答有關太陽眼鏡的疑問，並提醒大眾要留意太陽眼鏡防UV的效能是否合格，否則「戴咗仲差過唔戴」。
問：太陽眼鏡鏡片愈深色愈好？鏡片深淺會影響防UV效能？
答：梁美寶指出，太陽眼鏡鏡片不是愈深色愈好，鏡片顏色深淺與阻隔UV功能亦非成正比，只是佩戴者看物件的舒適度會受影響，如在陽光下淺色鏡片會感到較刺眼。市民選擇太陽眼鏡時要留意「UV標籤」，以分辨鏡片阻隔UV功能是否合格。太陽眼鏡若標明「UV400」，意指鏡片能阻隔波長400納米以下的有害光線（即能阻擋紫外線）。
視光師提醒：沒防UV深色鏡更傷眼
梁美寶強調，合格的太陽眼鏡能夠阻隔99%以上的UV，惟部分質量較差的產品阻隔UV的百分比過低，甚至沒有防UV功能，加上深色鏡片會令瞳孔放大，眼睛吸收更多光線及紫外光，對眼睛傷害更大，「戴咗仲差過唔戴」。
問：若非長時間留在戶外，一般眼鏡（如近視眼鏡）是否足夠護眼？
答：梁美寶稱，一般幾百元的近視眼鏡有基本抗UV功能。惟她提醒，如長時間留在戶外活動，則應佩戴能防UV的太陽眼鏡，因為一般太陽眼鏡鏡片較大，包覆範圍較廣，可阻擋來自側面的紫外線。至於老花眼鏡，因為多數是供室內使用，所以一般不具防UV功能。
問：多雲或陰天日子毋須戴太陽眼鏡？
答：在紫外線指數高的日子，即使是多雲或陰天，亦應佩戴太陽眼鏡。（天文台網站會顯示紫外線指數，天文台建議紫外線指數達到3或以上，便應佩戴太陽眼鏡。）
文：張可兒
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