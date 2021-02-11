太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好　太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」 (12:46)

問：太陽眼鏡鏡片愈深色愈好？鏡片深淺會影響防UV效能？

答：梁美寶指出，太陽眼鏡鏡片不是愈深色愈好，鏡片顏色深淺與阻隔UV功能亦非成正比，只是佩戴者看物件的舒適度會受影響，如在陽光下淺色鏡片會感到較刺眼。市民選擇太陽眼鏡時要留意「UV標籤」，以分辨鏡片阻隔UV功能是否合格。太陽眼鏡若標明「UV400」，意指鏡片能阻隔波長400納米以下的有害光線（即能阻擋紫外線）。

視光師提醒：沒防UV深色鏡更傷眼

梁美寶強調，合格的太陽眼鏡能夠阻隔99%以上的UV，惟部分質量較差的產品阻隔UV的百分比過低，甚至沒有防UV功能，加上深色鏡片會令瞳孔放大，眼睛吸收更多光線及紫外光，對眼睛傷害更大，「戴咗仲差過唔戴」。

問：若非長時間留在戶外，一般眼鏡（如近視眼鏡）是否足夠護眼？

答：梁美寶稱，一般幾百元的近視眼鏡有基本抗UV功能。惟她提醒，如長時間留在戶外活動，則應佩戴能防UV的太陽眼鏡，因為一般太陽眼鏡鏡片較大，包覆範圍較廣，可阻擋來自側面的紫外線。至於老花眼鏡，因為多數是供室內使用，所以一般不具防UV功能。

問：多雲或陰天日子毋須戴太陽眼鏡？

答：在紫外線指數高的日子，即使是多雲或陰天，亦應佩戴太陽眼鏡。（天文台網站會顯示紫外線指數，天文台建議紫外線指數達到3或以上，便應佩戴太陽眼鏡。）

文：張可兒

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