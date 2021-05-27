太陽眼鏡慎選鏡片顏色　視光師：灰鏡片顏色最真　行山揸車都啱戴 (11:15)

挑選鏡片顏色要睇場合

灰色鏡片：顏色真實，沒有明顯色差，亦是最舒服、最易接受的鏡片顏色，駕駛或戶外活動如行山等也適合

茶色鏡片：視覺上偏紅色，存在色差，但不影響日常生活使用

偏光鏡及水銀鏡片：有效阻隔水面、雪地的反射光線，適合水上活動及滑雪

黃片鏡片：適合特殊用途如打高爾夫球、射擊等

變色鏡片：鏡片在室外變深色，室內變淺色，適合打工仔或學生，方便經常出入室內外使用

梁美寶提到，市面上有售全包式太陽眼鏡，可阻擋來自上方及側面的UV，提供多方位保護，不過如非長時間在戶外活動，她教路即使佩戴普通防UV的太陽眼鏡，再配搭帽子、傘子等，亦可做到類似「全包式」的效果。

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