4月19日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (21:01)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（19日）新增600宗個案，包括320宗核酸檢測陽性及280宗快速檢測陽性；多16名新冠患者在公立醫院離世。政府推出新冠康復紀錄二維碼，供新冠病毒康復者申報資料，以取得二維碼作「疫苗通行證」之用。另今日學校復課首日，有14名學童及1名教師新冠快測呈陽性。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
新冠康復者二維碼推出 康復日起180天內有效【附連結．短片】
政府推新冠康復者二維碼 籲未獲紀錄康復者電郵或致電查詢【短片】
●快速檢測
●復課安排
小學今復課學生快測有甩漏 忘檢測漏填結果 學校即安排快測助核實
●疫苗接種
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 大埔寶雅苑家和閣、沙田好運中心竹林閣、油塘油麗邨康麗樓等【附名單】
●圍封強檢
上水清河邨清澤樓1660人完成檢測 揭7新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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