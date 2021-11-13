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生菜含豐富膳食纖維、維他命等　清熱解毒助減肥【附4種本地生菜介紹】 (16:11)

生菜是香港人最常接觸的蔬菜之一，傳統上又有「生財」的寓意，臨近過節總是在飯桌上出現。漁農自然護理署表示，生菜含有豐富膳食纖維、鉀元素及維他命A、C和K，既可清肝利膽、清熱解毒，又因熱量較少有助減肥，更可製成沙律及混合青瓜製成生菜青瓜水以幫助睡眠和緩解疼痛。

漁護署又介紹4種本地生菜，指出它們適合製作不同菜式：

唐生菜：口感清脆，味道略帶苦澀，適合製作熟食小菜，如炆蠔豉生菜和生菜魚肉

西生菜：呈結球形，清甜爽口，適合製作生菜肉碎包

羅馬生菜紅生菜：口感最清脆，味道強烈甘甜，最常用於製作沙律和三文治。

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