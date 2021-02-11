迷你倉大火死因庭｜正門設鼓風機惟窗戶被封　死者家屬一方質疑濃煙困倉庫 (16:20)

黎健武於2016年6月21日起火首日進入迷你倉救火。死者張耀升的家屬一方問到，證供顯示入口指揮官應該記錄同僚入火場之前的氧氣樽存量，並以計時器記錄在火場逗留的時間。惟黎健武表示，煙火特遣隊約定俗成的訓練，是要消防員自行計算時間。

被問到應否用引端繩連繫火場出口，黎健武表示，現場不適合使用引端繩，因為倉內有鐵枝、門鎖和雜物，一旦勾住引端繩，會阻礙同僚進出的效率，又強調同僚可以摸索消防喉尋找火場出路。裁判官問到，消防員可能氧氣不足和體力不支，為何不用引端繩代替消防喉。黎健武回應，迷你倉不算是複雜的搜索環境，相信不會出現此情況。

針對鼓風機在起火首日開啟了一段時間，張耀升的家屬一方表示，迷你倉本身有一排面向牛頭角道的窗口，但當時被膠板覆蓋，「完全無排風口」，開動鼓風機或令濃煙「困晒入去」倉庫。黎健武表示，他不清楚現場有否通風口。

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