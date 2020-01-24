張祺忠涉殺妻｜控方：張祺忠自尊心不會因「靠你揸兜」說話受損　殺妻因金錢爭拗 (15:47)

被告張祺忠（56歲）否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）。他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

控方向陪審團表示，被告供稱的案發經過，目的為讓陪審團相信他案發前曾遭事主踢下牀，以及忘記纏在事主頸上的電線為何被打結。控方又稱，被告事後既沒檢查事主的脈搏和呼吸，或嘗試剪掉電線，質疑被告當時不只希望事主安靜，而是想殺害她。

就被告供稱事主曾斥「靠你揸兜」，控方形容有關說法不合理，被告亦心知肚明，認為被告的自尊心根本不會受損。控方又形容，殺害養育兩名子女的母親並非易事，事主案發前亦只是重複過往的行為，質疑被告作為家中經濟支柱，以及受人尊敬的教授，會否因被激怒而殺害事主。

控方表示，被告案發前後一直表現冷靜，本案亦沒證據顯示他殺人後喪失判斷和自制能力，形容被告案發時患抑鬱症不受爭議，但質疑當中的嚴重程度不足以令其精神狀態出現異常而殺人。

辯方則表示，雖然事主為人難以相處和要求多多，但她絕對值得尊重，亦不值得被殺，但要求陪審團思考，假如被告故意和殘忍地殺害事主，他會否正值姨仔留宿家中的時間殺害對方，認為他當時受妻子挑釁，或精神失常的狀態下犯案。

聆訊明（25日）續，屆時將由法官指導陪審團。

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