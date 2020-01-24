新冠肺炎｜限聚令各部門巡查逾33萬次發近3000告票　20檢控全來自警方 (22:00)

新型冠狀病毒疫情下，政府自3月29日起實施「限聚令」，由最初禁止多於4人在公眾地方聚集，其後收緊至兩人。政府回覆本報查詢表示，由限聚令（《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》）生效起，至本月29日凌晨零時，各部門共巡查約33.7萬次，共發出2948張定額罰款告票，其中5張由食物環境衛生署發出。警方就限聚令巡查約1.1萬次，發出2943張告票；至今20次有關限聚令的檢控，全部由警方作出。
口罩令近60萬次巡查 發484告票檢控14次
另外，就7月15日起實施的「口罩令」（《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》），各部門共巡查近59.3萬次，當中近53萬次由食環署進行。該署與警方就口罩令，分別發出175張及309張定額罰款告票，以及各作出7次檢控。
其餘各相關部門，包括衛生署、漁農自然護理署、康樂及文化事務署、房屋署和民政事務總署，均從未就限聚令或口罩令發出任何告票或檢控。
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