新冠肺炎｜限聚令各部門巡查逾33萬次發近3000告票　20檢控全來自警方 (22:00)

口罩令近60萬次巡查 發484告票檢控14次

另外，就7月15日起實施的「口罩令」（《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》），各部門共巡查近59.3萬次，當中近53萬次由食環署進行。該署與警方就口罩令，分別發出175張及309張定額罰款告票，以及各作出7次檢控。

其餘各相關部門，包括衛生署、漁農自然護理署、康樂及文化事務署、房屋署和民政事務總署，均從未就限聚令或口罩令發出任何告票或檢控。

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