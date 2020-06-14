天文台取消熱帶氣旋警告信號 (13:27)

【10:41】天文台上午10時40分改發一號戒備信號。

【10:07】熱帶風暴鸚鵡已在廣東陽江市登陸，並減弱為熱帶低氣壓。

上午10時，鸚鵡集結在香港之西南偏西約250公里，即在北緯21.7度，東經111.8度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移入內陸並逐漸減弱。

預料鸚鵡會遠離本港。本地風勢正在緩和，天文台即將改發一號戒備信號。

【08:58】三號強風信號現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

鸚鵡即將在廣東西部陽江附近登陸。預料鸚鵡會逐漸減弱及遠離本港。天文台會在短期內改發一號戒備信號。

鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，天文台提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【07:56】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.7度，相對濕度80%。三號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。

熱帶風暴鸚鵡將於未來一兩小時內在廣東西部陽江附近登陸，預料鸚鵡會逐漸減弱及遠離本港。現時本港西面高地仍間中吹烈風。當本港不再普遍吹強風時，天文台會改發一號戒備信號。

本港地區今日（14日）天氣預測吹清勁至強風程度南至東南風，初時高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴。稍後風勢緩和，短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。

展望未來一兩日仍有驟雨。本周中後期天色好轉。

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