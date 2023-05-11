亞洲盃︱港足明年1月分組賽遇伊朗等西亞三國　衛冕東道主卡塔爾對中國 (19:59)

今屆亞洲盃決賽周將於2024年1月12日至2月10日在卡塔爾 舉行，參賽24隊將分成6組，根據4月最新世界排名分成4個檔次 ，每組4隊首兩名出線，4支最佳第3名亦可晉級16強。

分組賽抽籤於香港時間今晚7時在多哈的卡塔拉歌劇院舉行， 由7位亞洲名將擔任抽籤嘉賓，包括澳洲名宿卡希爾、韓國球星朴智星、 中國女足前國腳孫雯及日本籍女球證山下良美。

24支參賽球隊都有派代表到場，港足由主教練安達臣及香港足球總會行政總裁譚 秋朗出席。世界排名第147位的港足列入第4檔次，最終在卡希爾第3隊抽中分到C組，3支對手均為西亞球隊，種子隊為世界排名24位的伊朗隊，其餘兩隊為排名72位的阿聯酋隊，以及93位的巴勒斯坦隊。

根據賽制，港足暫定明年1月14、20及23日出戰3場分組賽，首場對手先對小組第2檔位的阿聯酋，然後對種子隊伊朗，最後一仗鬥巴勒斯坦。港足在上屆世界盃外圍賽次圈曾遇伊朗，在主場香港大球場負0：2，以及因疫情移師巴林中立場負1：3；在2013年亞洲盃外圍賽曾兩鬥阿聯酋，在主場及作客均負0：4。

安達臣在抽籤後表示：「老實說，所有對手對我們來說都是很難對付，西亞球員體能佳，我們亦較少與相關西亞球隊對賽經驗，但今次分組抽籤結果ok，我沒有不滿。」港足將於下月中的國際賽期踢兩場友賽，料6月15日作客越南隊，以及落實6月19日主場對泰國隊。

其餘分組方面，衛冕兼東道主卡塔爾隊分在A組種子隊，遇上原本主辦國的中國隊（國足），同組其餘兩隊為黎巴嫩及首次躋身決賽周的塔吉克隊；韓籍港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，在E組將對其祖國韓國隊，以及另兩支西亞球隊約旦及巴林隊；上屆亞洲盃亞軍的日本隊則在D組遇印尼、伊拉克及越南隊。有港超傑志後衛沙根巴耶夫及東方中堅高素巴耶夫在陣的吉爾吉斯隊，與沙特阿拉伯、泰國及阿曼隊同在F組。

亞洲盃決賽周分組賽抽籤

A組： 卡塔爾、中國、塔吉克、黎巴嫩

B組： 澳洲、烏茲別克、敘利亞、印度

C組： 伊朗、阿聯酋、 香港 、巴勒斯坦

D組： 日本、印尼、伊拉克、越南

E組： 韓國、馬來西亞、約旦、巴林

F組： 沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯、阿曼

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