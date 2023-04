專訪｜利物浦名宿古積特史米沙訪港首看七欖　盼紅軍表現穩定爭前四　 (19:37)

利物浦名宿古積特和史米沙今日(1日)現身香港大球場,二人接受本報訪問時透露,這是首次觀看香港國際七人欖球賽,覺得這項多碰撞和快節奏的運動觀賞性極高。不過,兩人依然心繫利物浦,直言「Liverpool is a club for the rest of our life」,又表示會留意「紅軍」今晚英超鬥曼城一戰,盼球隊今季取得前4。