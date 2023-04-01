專訪｜利物浦名宿古積特史米沙訪港首看七欖　盼紅軍表現穩定爭前四　 (19:37)

古積特和史米沙上次訪港，已是2019年在香港大球場參與利物浦對多蒙特的名宿賽，他們直言樂見香港取消社交限制，逐步復常。對於首次入場看七欖，史米沙說：「我覺得這是一個很好的娛樂活動，球迷有很多打扮，希望未來我亦能參與其中」。他續稱比賽節奏很快，有很多攔截，甚為刺激，他和古積特也欣賞欖球員永不言敗的鬥志。在香港七欖中，史米沙認為斐濟和新西蘭隊表現最搶鏡，古積特則有不同意見，「就像足球一樣，阿根廷隊的表現很好」，不過二人異口同聲稱期待決賽日，繼續欣賞精彩大戰。

兩人心繫利物浦，亦有分享對「紅軍」今季看法，古積特盼球隊演出更穩定，「我們總希望球隊做得更好，紅軍今季雖有意外失分，但他們也贏過曼聯7：0。紅軍要在今季贏英超錦標很難，但他們要確保取得前4，下季才可參與歐洲賽」。阿仙奴在英超28戰69分高踞榜首，二人認為「兵工廠」在今季大有機會封王，史米沙笑言：「阿仙奴歐霸出局了，可以專注聯賽，我猜曼城始終以歐聯為先」。

古積特稱紅軍新兵達雲紐尼斯和加普也有精彩表現，但需保持穩定，「他們踢過歐聯，但未試過贏很多錦標，他們要適應這個水平，每場保持專注，我有信心球隊會有進步」。史米沙相信利物浦會繼續物色合適新兵，他更笑說：「作為利迷當然想見到麥巴比，當然我只是講笑，你也可以問高普會不會簽他」。

另外，國際足球理事會（IFAB）日前宣布，7月1日開始會為12碼引入新例，禁止門將「不公平地分散」主射球員的注意力。古積特不解相關決定，其生涯49次12碼操刀只失9球，他表示不會被門將分心，「因為我只會全神貫注」，史米沙則指12碼是心理戰，他更提及紅軍2005年在歐聯決賽上演「伊斯坦堡奇蹟之夜」，其隊友門將杜迪克在互射12碼階段，不停向AC米蘭球員做古怪動作，因而成功戲劇性封王。

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