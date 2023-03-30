英超︱卡域克偕迪科爾首成名人堂候選人　荷將尹佩斯雲達沙雲尼斯達萊出局 (18:44)

英超名人堂於2021年成立，包括舒利亞、亨利及碧咸等8位名宿入選；去年則有朗尼、史高斯和阿古路等8位名將。在今日的候選名宿中，有連續第3年入選的阿當斯、蘇甘保、高爾、艾殊利高爾、費迪南、里奧費迪南、科拿、奧雲、泰利及尼曼查維迪，連續第2年入選的施治、加利尼維利及耶耶托尼，以及今次首次入選的卡域克及迪科爾。

41歲的卡域克和40歲的迪科爾同是韋斯咸青訓產品，於1999年齊在「鎚仔幫」展開職業賽生涯，在2004年一起轉會熱刺。卡域克於2006至18年效力曼聯，為「紅魔」上陣464次入24球，擁有5屆英超冠軍榮譽，而從未染指英超錦標的迪科爾，則在2008年轉會樸茨茅夫，之後曾投新特蘭及般尼茅夫等，總計在英超披甲496次入162球。

至於之前入選的舒寧咸、艾拉、拿鐵斯，以及荷蘭3位名宿尹佩斯、雲達沙和雲尼斯達萊，今次被剔除候選名單外。球迷可於4月10日前在英超官網票投心儀人選，「入堂」儀式定於5月舉行。

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