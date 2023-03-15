羽毛球｜伍家朗全英賽傷退　「雙楊配」爆冷反勝韓女雙組合闖16強 (22:12)

全英羽毛球公開賽今日（15日）假伯明翰續演次日賽事，剛於德國賽奪金的港隊星將伍家朗，在男單首圈因傷退賽，與隊友李卓耀相繼出局。至於「雙楊配」楊雅婷/楊霈霖則於女雙首圈激戰73分鐘，反勝韓國隊4號種子鄭娜銀/金慧貞，勇闖16強。
伍家朗今年連續3站世巡賽皆有牌落袋，周日更於德國賽決賽擊敗李詩澧封王，打破長達3年的錦標荒。不過，港將事後透露自己腿部受傷，他在全英賽首圈再遇李詩澧，首局先輸12：21，次局落後1：8下決定退賽。李卓耀則於首圈以1：2反負丹麥籍世界一哥安賽龍出局。
組軍近一年的楊雅婷/楊霈霖，首次出戰全英賽便於女雙首圈打出代表作，她們面對世界排名第11的韓籍組合鄭娜銀/金慧貞時，首局雖然先輸12：21，但「雙楊配」在次局及時調整，大部分時間領先下以21：19扳平。戰至決勝局，這對港隊拍檔初段一度處於下風，她們隨後急起直追，末段更一口氣連取8分，終以21：14勝出，勇闖16強。
港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪在首圈面對日籍宿敵渡邊勇大/東野有紗，力戰下連輸兩局17：21，無緣晉級。
其他新聞：英超｜阿仙奴傷疲盡起 阿迪達瞄準英超歐霸「雙冠王」
其他新聞：網球｜施維雅達斥俄女將穿俄超球衣熱身 促WTA及早公布指引免重蹈覆轍
其他新聞：歐聯｜國米悶和波圖總計晉級 相隔17年米蘭雙雄齊闖8強 班主想遇宿敵打吡