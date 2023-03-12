英超︱夏蘭特12碼奠勝曼城險勝　熱刺車路士同贏3：1　三笘薰助攻白禮頓得1分（附精華） (18:10)

曼城有周中歐聯16強次回合主場迎戰RB萊比錫的後顧，主帥哥迪奧拿此役將中場奇雲迪布尼，以及被揭發在酒吧「露械」的右閘基爾獲加列為後備「藍月」面對堅壁清野的水晶宮是「老鼠拉龜」，全場14次攻門只有4次中框，其中全場唯一入球於78分鐘出現，當時水晶宮中場米高奧利斯，在右後防底無故踢跌曼城中場根度簡被判極刑，造就劊子手艾寧夏蘭特取得今季第28個英超入球，並藉此令球隊全取3分。水軍此戰4射無一中目標，成為近20年首支連續3場零中龍的英超球隊。

哥帥說：「經驗告訴我每次作客水晶宮都很難踢。他們禁區內有6人聯防，夏蘭特被兩人緊盯。」夏蘭特則說：「曼城過去5季英超4次奪標，對手也已熟悉己隊的打法，使我們必須有不同的比賽方式。」

熱刺箭頭哈利卡尼分別在19和35分鐘建功，加上孫興慜於62分鐘獲此役掛帥的李察利臣助攻，主場以3：1挫在81分鐘破蛋的諾定咸森林。熱刺領隊干地稱，球隊今季若能以英超前四衝線已等於封王，理由是今季的競爭對手比之前數季要多，並指除利物浦和紐卡素外，「你不能抹煞車路士，因為他們的實力真我很強大」。

車路士藉芝維爾、夏維斯及高華錫建功，作客以3：1輕取在39分鐘有達卡「士哥」和末段少踢一人的李斯特城，賽後續排第10，續被熱刺拋離11分。值得一提的是，年初「上車」的攻擊手梅迪歷此仗第7次披甲曾「食詐糊」但交出首個助攻，令他避過被網民譏諷「007」。此外，白禮頓的日本國腳三笘薰於33分鐘頂交阿歷斯麥亞里士打開紀錄，但被列斯聯前鋒積夏里遜於40分鐘助攻扳平，後者在61分鐘擺烏龍，之後又在78分鐘建功，令「海鷗」得以追和2：2完場。

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