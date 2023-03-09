歐聯︱PSG遭拜仁雙殺淘汰出局　下季面臨大換血　美斯連續3季16強止步 (15:33)

PSG首回合主場落後0：1，次回合作客安聯球場，在尼馬因傷提早收咧，以美斯與麥巴比攻堅，但二人在上半場多次攻門均未能撕破拜仁的銅牆鐵壁，剛傷癒的隊長馬昆賀斯於35分鐘再傷出。PSG完半場前曾有黃金機會，阿舒拉夫逼甩拜仁門將恩尼森馬的控球，但域天拿的撞射欠角度及乏力，被拜仁中堅馬菲斯迪歷特護空門擋出。

半場互無紀錄後，拜仁於61分鐘打破僵局，藉哥列斯卡在對方禁區逼甩馬高華拉堤控球，再傳予祖普莫亭門前輕鬆破網，亦是他第3次攻破前東家大門。及後森馬飛身救出沙治奧拉莫斯的頭槌力保不失後，拜仁完場前憑快速反擊由基拿比鎖定2：0勝局，兩回合計以3：0淘汰PSG。

美斯連續3季在歐聯16強止步，包括最後一季在巴塞隆拿被現效力的PSG淘汰，以及加盟這支法甲豪門，在兩屆先後被皇家馬德里及拜仁淘汰。PSG近7屆有5次在16強出局，今屆8場賽事每仗都有失波。

美斯與麥巴比是役分別有3次及4次攻門，但各只有一次中龍，麥巴比在嘗試過人、對抗及爭頂均無一成功。法國《隊報》賽後評這兩大球星只得3分（10分滿分）。麥巴比在賽後認輸，「面對一支為贏歐聯而建立的球隊，我們已踢出極限」。被問到下季去向，他僅稱現時只關心是爭逐今季法甲冠軍。

《隊報》等法媒均認為，隨着在歐聯出局，PSG下季將面臨大換血，今季才接掌的加迪亞勢完季被炒，賽後他亦承認自己未來取決於球會決定；美斯與麥巴比及尼馬的三大球星組合或要拆伙，除了今夏約滿的美斯，隨着歐聯出局或未必續約，已收咧的尼馬亦有機會被賣走。

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