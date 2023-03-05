英超︱利物浦「雙紅會」主場擺陣　阿諾特為曼聯奪英聯盃難受　稱難令拉舒福特寧靜 (22:00)

利物浦vs.曼聯 now611/621台 周一凌晨00：30直播

阿歷山大阿諾特說：「我曾看過那場英聯盃決賽，但當我知道曼聯將會奪標後，我便關掉電視機。我那時想『我不可能目睹這情景』。這是很難受的。這絕對是難受。」阿諾特明白只有奇蹟才可助利物浦今季獲得一個冠軍，而現在全隊目標是爭取以前四衝線。「紅軍」已擺脫1月初至2月初共4場英超只得1分的頹勢，近4仗豪取10分下，排名已升至第6，落後多踢兩場的「四哥」熱刺6分。

另外，阿諾特一直被質疑攻強於守，明晨之戰與經常在曼聯左路策動攻勢、各項賽事近8仗獨取7球的拉舒福特正面交鋒時勢處下風，而阿諾特本人日前亦承認，將難以令狀態大勇的「福仔」寧靜下來。惟曼聯爭取7年來首次由晏菲路凱旋的隱憂是，中堅華拉尼賽前傳出腳部有傷，若缺陣便會由哈利馬古尼或域陀連迪路夫取代，伙拍利辛度馬天尼斯握守中路。

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