學界田徑︱亞少欄后白凱文大削紀錄　放下執念喜極而泣 (19:10)

白凱文在去年學界女乙雖贏得100米欄冠軍，但她以0.04秒之差與紀錄緣慳一面，並失望得淚灑賽場。不過，她在今年學界女甲100米欄初賽跑出13.85秒，以0.45秒打破袁穎藍在2015/16學年造出的紀錄，她在衝線後難掩激動，流下喜悅的淚水。今年接任女拔萃田徑隊隊長的她說：「我上年和今年都有哭，但原因卻大不同。因為上年是差一點破紀錄，覺得好遺憾，自己可以做得更好；但剛剛衝線我真的很激動，因為沒有想過自己可以跑到13秒多。上年我太執著於紀錄，令所有事都做得不好，今年沒想太多，這一槍我就放下壓力，只想搏盡」。

白凱文在亞少成為港隊歷來奪金第三人，她直言在去年學界後反省自身，令去年亞少和今年學界皆有突破，「我沒有再強加一些壓力給自己，並學會相信自己，在能力範圍內做好，搏盡無悔就夠」。她又感激教練鄧漢昇的鼓勵，助她走出低潮。

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至於女拔萃在4×400米接力初賽打破兩項紀錄，當中周采晴、江瀛、李汶澄和葉奕彤在丙組跑出4分12.52秒，以2.92秒刷新紀錄。至於她們的師姐趙希然、徐穎恩、卓念恩及鄒子蕎，則於乙組跑出4分01.97秒，把紀錄推前5.77秒。

另外，拔萃男書院亦於下午締兩項新紀錄，梁靖恆在男乙200米初賽跑出21.90秒，打破陳胤霖在2009/10學年追出的22.13秒。蔡汶釗、劉智希、劉浚申和朱洛言在男甲4×400米接力初賽跑出3分25.18秒，以0.5秒破紀錄。

團體成績方面，男、女拔萃亦暫列榜首，前者得110分，大幅拋離次席的香港華仁書院32分；女拔萃則獲125分，力壓德望學校（113）及協恩中學（97）。

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