田徑｜港隊U18亞洲賽豐收獲逾23萬獎金　白凱文膺欄后求突破再爭獎牌 (21:58)

白凱文早前在亞少賽女子100欄封后，贏得港隊在賽事歷來第3金，今日分享得獎感受時笑言，自己從未想過贏冠軍，當晚攬着獎牌而興奮得難以入睡。當日14.02秒的時間，亦令她明年合資格，申請成為體院青年運動員，令她可有更多時間隨教練鄧漢昇訓練，希望明年在挑戰分齡紀錄。除了明年4月烏茲別克的下屆U18亞洲賽，小妮子目標亦包括在青年組高欄賽事有突破，參加6月韓國的U20亞洲賽，笑言以呂麗瑤為目標，「當然也希望腳長點，高多幾厘米」。

同樣是首次代表港隊出賽男將朱洛言，在男子800米摘銀之餘，亦一舉打破U18及U20港績。他稱多得伊朗隊選手帶快他才創下紀錄，但認為自己開賽速度應可再快，直言：「中長跑始終很講意志，例如肯不肯放手一搏。」他下月或再出戰泰國的比賽，但會專注在1500米跑尋求突破，期望未來繼續與學界賽宿敵周凱揚互相鞭策。

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