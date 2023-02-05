學界籃球︱聖若瑟隔23年重奪精英賽冠軍　MVP張嘉謙末節發力助險勝英華 (21:16)

兩軍上半場鬥得激烈，聖若瑟有許浩翔和張嘉謙外圍開火，加上鄧力嘉則強攻禁區，次節一度領先25：14。英華則靠吳委峻頻頻剷籃，追至31：34完半場。下半場戰况膠着，英華莫煒謙接連中投得手，領軍反超6分，但聖若瑟沉着應戰，全隊積極衝搶，張嘉謙決勝節射入兩球三分，加上最後25秒補籃奠勝，助球隊以66：63勇挫英華，睽違23年再次奪冠。

張嘉謙認為團結是致勝關鍵，即使處於下風仍未曾放棄，因此他認為贏得MVP應歸功全隊。聖若瑟在1999年奪冠時，張嘉謙仍未出生，他直言球隊成績不及泳隊或足球隊亮眼，在精英賽被睇低一線，今次奪冠也可證明球隊的實力，「由頭開始，沒人看好過聖若瑟，但我們想證明港島區學校也不差，聖若瑟也是強隊」。

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