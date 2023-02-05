英超︱利物浦吞狼隊3蛋　4輪不勝跌落第10　曼聯末段10人苦戰破「宮」 (01:01)

踏入2023年表現低迷的利物浦延續頹勢，昨征戰護級分子狼隊早於6分鐘便有後衛祖奧麥迪比誤擺烏龍先落後，再於12分鐘被剛加盟狼隊的後衛格列多遜在處子戰建功，加上中場魯賓尼維斯於71分鐘為狼隊錦上添花，紅軍終淨吞3蛋，近4輪聯賽不勝，被車路士壓過跌至第10位。

適逢慕尼黑空難65周年，曼聯賽前於主場舉行儀式，悼念23名亡者。而在中場基斯甸艾歷臣因傷需長唞下，曼聯是役由巴西國腳費特頂替對方擔正，伙拍其同鄉卡斯米路鎮守中場中路。開賽僅7分鐘，「紅魔」藉水晶宮中場韋曉士自家禁區犯手球，球證經VAR覆核後判12碼，般奴費南迪斯主射中鵠先開紀錄，半場1球領先。

換邊後曼聯由射手拉舒福特於63分鐘接應勞基梳爾左路傳送，近門射成2：0。惟卡斯米路於71分鐘在一次衝突中向對手叉頸，球證經VAR覆核後出示紅牌逐其離場，紅魔踢少1人下被對手中場舒洛比於76分鐘扳回一城，及後換入新兵沙比薩加強中場控制，最終保住勝局。

另外，白禮頓憑日本國腳三笘薫末段一箭定江山，主場以1：0小勝般尼茅夫，20戰得34分續守第6位。

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