英超｜利物浦85年來首不敵賓福特　高普認表現不如對手　批球證執法尺度 (17:38)

今仗雙方都未能以完整陣容出戰，利物浦新兵加普仍未獲批工作簽證，續在看台觀戰；賓福特亦有首席射手艾雲東尼因傷缺陣。

主場出擊的賓福特在上半場只有58次成功傳球，惟先在19分鐘的角球攻勢，藉利物浦中堅伊巴希馬干拿迪解圍誤擺烏龍開紀錄。今仗雙方共有3個入球被視像裁判（VAR）推翻判「詐糊」，包括賓福特前鋒尤尼韋沙兩度攻破大門均被指越位，不過這名26歲剛果國腳於42分鐘終頭槌再下一城。

半場落後兩球的利物浦，換邊後初段輪到前鋒達雲紐尼斯入球被判越位。戰至51分鐘由阿歷山大阿諾特傳中予阿歷士張伯倫頭槌追回一球。紅軍今場控球率高達73%，惟賓福特憑進攻效率制勝，全場10射7中，在84分鐘由麥比奧莫於反擊力壓干拿迪射成3：1。利物浦賽後17戰28分排第6，落後踢少一場排第4的曼聯4分；賓福特18戰26分升上第7。

利物浦失分後，今季聯賽已失23分，超過上季全季失22分。紐尼斯在初段一次扣過門將起腳被主隊中堅賓美護空門後，以15次成為今季英超錯失黃金入球機會最多的球員。

賓福特自1938年來首次擊敗利物浦，「蜜蜂軍」首循環面對「Big 6」取得3勝2和1負，先後擊敗曼聯、曼城及利物浦，打和車路士及熱刺，僅主場以0：3大敗予榜首的阿仙奴，是歷來第5隊在單季同時擊敗哥迪奧拿帶領的曼城及高普的利物浦。

高普賽後表示，面對賓福特「投入一切」的決心，「我們顯然未有應付好戰鬥，最終要為失敗付上代價，對手值得獲勝」，不過他對球證執法有微言，指對手球員不時在死球攻勢利用「灰色地帶」犯規，令麾下難以招架，「第2球是我們送禮，但第3個失球明顯是犯規，應判無效」。

賓福特領隊法蘭克則反駁，稱若沒有VAR，球隊上半場有兩個入球都會有效，「不會再有更難入球的比賽了，我們有兩個入球都被吹越位，若在沒有VAR的比賽，相信這兩球都會成立」。對於爭下季歐洲賽資格，他則說英超是競爭激烈的聯賽，必須繼續踏實應對。

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