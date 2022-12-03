世界盃直擊｜韓國球迷賽後場外瘋狂慶祝出線　有人即日快閃見證歷史 (08:01)

明報記者 余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

韓國球迷Hee Gone坐在本報記者附近，全身穿上韓國隊球衣、波褲和波砵，外表就像球員一樣。他看比賽時投入得經常激動得起身或大反應，全場一直高叫「韓國」的韓文口號加油，再呼籲鄰近同鄉一起大聲打氣。當韓國隊完場前攻入絕殺球後，他雙手掩口感難以置信，然後跟其他在場韓迷同興奮大叫。他認為今屆世盃很多亞洲代表球隊表現出色，如日本和澳洲，即使出局的沙特阿拉伯也踢得很好。

他還透露今次行程匆匆，比賽當日早上才抵達卡塔爾，因工作關係只看這場比賽就要即日返韓，「我有工作，下周一還是需要返工，而且我也沒有太多金錢在這裏預約住宿」。雖然只來卡塔爾一天，但他能得到韓國反勝出線這美好回憶，一切都值得。對於16強將大戰巴西隊，他稱韓國球員實力也不弱，期待祖國能再下一城，擊敗奪冠熱門。

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