世界盃直擊｜卡塔爾球場冷卻系統降溫　研發者稱能減場內氣溫20℃　可應用社區農業 (22:47)

今屆世界盃因應主辦國卡塔爾夏季天氣炎熱，破天荒改在冬季舉行，然而當地沙漠氣候於日間氣溫仍高，因此8個比賽球場有7個均起用一套戶外冷卻系統為場內降溫。《明報》記者今次直擊有機會向研發這套系統的蘇丹籍卡塔爾大學工程系教授，親自了解當中原理及探討將來可應用的範疇。
明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊
Saud Abdul Ghani博士生於非洲蘇丹，現任卡塔爾大學工程系教授，他研發的太陽能戶外冷卻系統於今屆世盃8個球場中，應用在7個球場，唯一例外為以貨櫃堆砌而成、有自然通風功能的974球場。這名學者人稱「Dr.Cool」，他近日在多哈向傳媒講解這套系統原理，透露其博士研究為汽車冷氣系統，從事這方面研究超過10年，將這項技術應用到規模更龐大的世盃球場內。
Dr.Cool向本報記者簡單比喻，每個球場使用系統後像有個「冷凍大氣泡」，系統將球場周遭空氣冷卻，經過濾的冷風會從場邊、看台坐位下方或球場頂部等位置的噴嘴或設備，吹向球場和觀眾席，讓球員與觀眾都置身在冷凍氣泡內，「我們同時要確保不被外來熱風吹散這氣泡，否則熱風進入球場就會變得很熱，所以球場頂蓋要做到阻隔熱風屏障作用，球場內要循環抽風和吹風，確保場內空氣降溫」。他稱系統平均可減場內攝氏15至20℃，再以中央電腦控制氣溫至攝氏20℃左右，「可能有觀眾會覺得很凍，但同時也有觀眾反映很暖，畢竟每人體感溫度不一，我們只能做到大部分人都感覺舒適」。
他說，這套系統從多哈近郊的太陽能板發電場供電，循環使用亦有空氣淨化作用，且每次於開賽前兩小時才啟用，只在球場草地或觀眾席等有需要地方降溫，符合節能效益。
卡塔爾成功申辦世盃後開始研發這套系統，Dr.Cool提及新建的世盃球場，設計圖則時已包括冷卻系統，且因應球場大小結構、可容納觀眾人數等因素，系統設計及成本都有不同。他補充，這套冷卻系統已於卡塔爾一些大型公園和戶外廣場使用，「這項技術令熱帶氣候或夏天炎熱國家的戶外體育場地可全年運作，改變了『遊戲規則』，也是卡塔爾透過舉辦世界盃送給世界的禮物。今次世盃經驗並非終點，只是去到中途站，我希望推廣這技術讓世界其他國家和企業採用」。除運動及社區範疇，他舉例也可應用到農業或畜牧業，「使用在農場製造牛奶的空間，令牛隻身處舒適環境，或能夠控制最佳室溫種植蔬果」。
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