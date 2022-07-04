世界盃直擊｜FIFA博物館坐落球迷區方便參觀　展品包括科蘭世盃金球獎　場紙證朗拿度決賽不適之謎 (20:53)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

有別上屆俄羅斯世盃，今屆在主辦國開設的FIFA博物館，改為座落於官方球迷區內，更方便球迷免費入內參觀。這個臨時博物館於本月19日至下月18日的世盃期間舉行大型展覽，展出由1930年首屆烏拉圭世盃起，過去21屆具代表性的展品。入口處展示了今屆32支參賽國家隊的主場球衣，而每屆展品不少是從瑞士蘇黎世FIFA總部的博物館運送到來，如世盃獎盃大力神盃的前身雷米金盃，這個原由當年3奪世盃的巴西隊永久保存，但曾被盜竊兩次而至今下落不明，最後製成仿製品一直陳列於博物館內。

這個在卡塔爾多哈的單層博物館，雖然規模不及瑞士FIFA總部博物館，不過內裏珍藏依然淋瑯滿目，以環形順序展示21屆世盃相關展品，各貼上大型海報總結該屆賽事主題。令港超球迷感親切的，也許是於2018年初來港加盟傑志半季的烏拉圭球星科蘭，贏得2010年南非世盃金球獎的獎座。現年43歲的科蘭於世盃開鑼前已抵達卡塔爾，直擊其祖國烏拉圭隊的賽事，他早前曾出席這個博物館的開幕禮，同場還有森保達和朴智星等名宿。

展品除了不乏歷屆冠軍成員或名將的球衣、波砵或龍門手套，包括已故球王馬拉當拿贏得1986年世盃前，備戰友賽時穿過的阿根廷主場球衣；在2002年日韓世盃的展區，則有該屆神射手「大哨」朗拿度的簽名球衣，以及德國鋼門簡尼於決賽戴過的手套，高飛低撲而留有不少「戰績」。

至於1998年法國世盃一屆，既有法國奪冠成員施丹的球員證，從證件相看到當年26歲的他一面稚氣。同時亦擺放了兩張決賽出場名單的版本，從中可見朗拿度原本只列後備，後來重返正選，某程度也可證實他當年臨時身體不適的說法。其餘展品方面，有趣的如2014年巴西世盃決賽場地、馬拉簡拿球場一小部分草皮連白界門線部分，也有久遠至1930年代起的世盃相關剪報和雜誌，以及當年英格蘭國腳獲徵召時所得的Cap帽，別具歷史價值。

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