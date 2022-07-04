世界盃︱韓國隊落敗續受歡迎　孫興慜遭加納教練強行合照　曹圭成支持者暴增百萬 (10:31)

韓國隊昨一度憑前鋒曹圭成入兩球追平，但最終全失3分，完場時與更有主帥保羅賓度球證爭論而領紅，下場對同組最強的葡萄牙隊未能倒戈祖家。自知出線勢危的孫仔在場上表現失落，加納隊不少球員已至助教佐治保定都有安慰他。與此同時，一名加納隊教練團成員拿着手機，嘗試與孫興慜自拍，後者隨即轉身避開，保定亦當場斥責該職員，喻他走開。

身為韓國隊進攻命脈，孫興慜近兩仗都遭對手嚴密看管，未有發揮空間。他賽後承認自己表現差，反是隊友展示出拼勁。「太極虎」昨仗改用高空球進襲，令身高1.88米的曹圭成頭槌梅開二度，成為球隊首位在世盃單場入多於1球的球員。這名應屆韓職金靴獎得主亦藉世界盃曝光率，憑表現加上俊朗外表，令社交網追蹤人數由上周不足4萬人，暴增至超過130萬。他賽後稱：「我想在大賽中證明自己，回報教練的信任，不過在場上，是要想自己的位置可怎樣幫到球隊，而非要有個人表現。」不少韓國球迷就希望他與翼鋒李康仁下仗能在對葡萄牙隊的生死戰中正選上陣。

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