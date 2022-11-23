世界盃｜波蘭悶和墨西哥　微博洗版賀「吳鎮宇」撲利雲度夫斯基12碼　 (10:10)

墨西哥隊上半場不論射門及控球率均佔優，阿歷西斯域加在25分鐘頭槌攻門僅僅斜出，隨後羅拔圖艾華拉度及山齊士拉莫斯也未能把握機會，兩軍半場互交白卷。

易邊後，利雲度夫斯基在禁區內被拉跌，球證翻查VAR後直指12碼，這名波蘭隊星將親自操刀，卻被奧祖亞撲出，兩軍最終踢成0：0完場，各得1分，昨晚大熱倒灶、不敵沙特阿拉伯隊的阿根廷隊，則跌落榜尾。錯失生涯首個世界盃入球的利雲度夫斯基，賽後難掩失望，「我未能入球，當然會感到難過。不過這是12碼，是一場博彩，你很難去解釋」。

奧祖亞自2005年起獲得首頂「喼帽」，已為國家隊上陣132場，多次在大賽發揮優異而受注目。這名37歲的門將第5戰征戰世界盃，而他賽前曾指「希望自己成為最好」，好讓隊友安心。另外，奧祖亞外貌酷似香港藝人吳鎮宇而獲得「墨西哥Sam哥」之稱，當墨西哥隊賽和波蘭隊後，有不少中國網民到吳鎮宇的微博留言，如「吳鎮宇，世界盃加油」、「墨西哥球隊看見你了」、「你撲點球的樣子真帥」等等。

奧祖亞在賽後透露，為準戰鬥波蘭隊的分組賽，自己曾跟門將教練研究利雲度夫斯基射12碼的片段，又指對方有25種不同踢法，實在難以預測。不過，奧祖亞直言會竭盡全力，盼領軍打破連續7屆世界盃止步16強的魔咒。

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