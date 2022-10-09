桌球｜傅家俊力戰僅負奧蘇利雲　香港大師賽屈居亞軍 (22:41)

一連4日的香港世界桌球大師賽今日煞科，賽事門票上周六售罄，吸引逾8000球迷入場，成桌球史上最多入場人數賽事。香港一哥傅家俊過關斬將，在8強先以場數5：2擊敗「小丑」施比，昨於準決賽則與「巫師」希堅斯打足11局，最後在決勝局打出一棒147度絕地反勝，勇闖決賽。

傅家俊在決賽的對手是世界一哥奧蘇利雲，後者在8強發揮「火箭」本色，以直落5局挫香港「四眼cue后」吳安儀，昨於準決賽則連追5局，以6：4反勝尼爾羅拔臣晉級。

傅家俊和奧蘇利雲入場時，已吸引全場球迷歡呼，就連尼爾羅拔臣也特意跑到球員通道前的傳媒區，拍片放到社交媒體分享。決賽採取11局6勝制，奧蘇利雲入局極快，首局把握傅家俊打入白波的失誤，起break打出52度，縱打失黑波未能清枱，仍以122：0拔頭籌。不過，傅家俊在次局打出一棒55度，並以99：0扳回一城。

奧蘇利雲第3局雖錯過破百機會，但他仍打出一棒71度，反勝71：13。第4局開賽初段出現插曲，奧蘇利雲錯手打爛玻璃水杯，但他未受意外影響，以102：1勝出，領先3：1完首節。

短休過後，奧蘇利雲在第5局打失黑波，而傅家俊即埋枱追分，惟這名港將打失尾袋紅波，把機會拱手讓人，奧蘇利雲以72：28勝出。不過，傅家俊第6局打出單棒98度，幾乎每次得分也獲全場拍手打氣，追近局數2：4。雙方第7局高手過招，傅家俊set士碌架，卻遭奧蘇利雲三「咕𠱸」解圍，後者隨後打出一棒105度，領先5：2「叫糊」。

奧蘇利雲在第8局再轟「50+」，但他打失遠枱粉紅波，背水一戰的傅家俊在白波走位不理想下仍打入藍波，追回一局61：52。第9局初段戰况膠着，傅家俊回敬一記56度打破僵局，再贏77：15追到4：5。

奧蘇利雲在2017年決賽不敵羅拔臣居亞軍，今次未有再讓勝利從手中溜走，他在第10局在黑波及粉紅波均位置不理想下，仍打出一棒114度清枱，以局數6：4奪冠。

奧蘇利雲獲冠軍及10萬鎊（約87萬港元）獎金，至於亞軍的傅家俊則獲4.5萬鎊（約39.2萬港元），以及單棒最高分的1萬鎊（約8.7萬港元）獎金。

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