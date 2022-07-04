英超︱曼聯三連捷升第5　坦夏格信C朗復佳態有助力　艾歷臣冀破阿仙奴不敗身 (23:08)

曼聯領隊坦夏格說：「我們此役已再向前邁進一步。曼聯球員展示了團隊精神，他們都為隊友而戰，我為此而高興。現在仍只是季初，球隊表現未臻至佳是正常的，故此仍有改善的空間。」曼聯今仗有剛加盟的翼鋒安東尼馬菲奧斯未及上陣，另一新兵中場卡斯米路則連續兩場英超後備落場，而前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）則連續3場聯賽後備披甲，並最終開季連續5仗「食白果」。

坦夏格說：「未來有很多比賽，我們需要更好的陣容，當C朗和卡斯米路回復佳態後，情况將會更好。」然而，由於葡超轉會窗至9月22日才關閉，所以有報道指C朗仍有機會回巢士砵亭。此外，曾效力熱刺的曼聯另一新丁基斯甸艾歷臣賽後期望再碰阿仙奴，這名丹麥隊中場說：「我們接着下來的每周比賽，將會是周日英超和周四歐霸梅花間竹地進行，現在先由下仗全取3分開始。」此外，李斯特城的羅渣士賽後再度成為下個被炒英超領隊大熱門，隨後是阿士東維拉的謝拉特和愛華頓的林柏特。

其他報道：足球｜浙江省運會女足隊吞44蛋 市體育局稱積極參戰未發現違紀

其他報道：籃球｜德男籃歐戰挫法國響頭炮 榮休洛維斯基14號戰衣創先河

其他報道：轉會總結︱截止日散蟹貨成主流 奧巴美揚投車路士劍指英超冠軍