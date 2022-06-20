甲一籃球｜港隊中鋒惠龍兒離開南華　稱球隊財政影響　尋職業隊外闖 (22:38)

本地籃壇因疫情停擺，去年底助南華贏得銀牌冠軍的惠龍兒，今日突然在社交平台宣布因球隊財政狀况無奈離隊，他說：「我常幻想穿着紅色33號球衣由年輕至老兵，退休成助教，薪火相傳。但奈何球隊財政狀況和與洪生商議後的決定，都認為到另一支職業隊會是最好的選擇。」他接受訪問時透露有意再次外闖，「我希望到海外的職業球隊，希望早日有好消息告訴大家」。

惠龍兒在2011年開始效力南華，這名港隊首席中鋒在2017年CBA選秀會中，以探花之位加盟浙江稠州金牛，一季後再轉投南京同曦大聖。不過，惠龍兒因傷患困擾，在2019年返回香港養傷，重新效力南華。

惠龍兒效力紅軍期間，曾五度帶領南華贏得甲一聯賽總冠軍，並於2016及17年獲選為最有價值球員。他稱在南華的回憶珍貴且千金難換，「在多場比賽中，我負傷上陣，全心、全力為球會和隊友，希望大家都會喜歡和感受到」。

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