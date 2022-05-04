英冠｜般尼茅夫奪亞返英超　24歲抗癌鬥士勢復出　森林守將父親心臟病發無礙 (15:49)

後備上陣的前鋒基化摩亞於83分鐘一箭定江山，助般尼茅夫以1球小勝諾定咸森林，下季重返英超，去夏離開富咸入主「般茅」的領隊柏加說：「我為這支球隊和所有球員的表現感到自豪。這是非常特別的一群人，他們值得享受此刻的歡樂時光和返回英超。球迷是球隊的第12人，對我們有巨大的助力。」

般茅賽前接獲喜訊，去年10月證實患上淋巴癌的24歲威爾斯國腳大衛布魯克斯，經7個月治療後證實體內再無癌細胞，他在社交網Twitter感謝醫療團隊，又表示：「我很高興已開始恢復健康，並繼續我的職業足球生涯。在未來數月裏，我決心盡我最大努力康復，急不及待重返足球壇。」他過去4季共為般茅上陣89次入17球，又為威爾斯隊披甲21次入兩球。

另外，此役倒戈的31歲森林守將史堤夫曲克賽後證實，父親賽前在球場內心臟病發，幸獲醫護人員及時搶救逃出鬼門關，年初離開般茅的曲克恭喜母會升班，並向救回其父一命的醫護人員致謝，「我將永遠感激他們的拯救行動」。

英冠最後一輪12場比賽將於周六舉行，第3至7位球隊可參戰升班附加賽。森林及排第4的哈特斯菲爾德同得79分，因領前隨後得72分的錫菲聯和盧頓7分，已篤定可踢附加賽，但錫、盧兩軍仍有機會被得70和69分、分列第7和8位的米杜士堡及米禾爾趕過。

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