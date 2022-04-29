英超︱曼聯靠C朗建功逼和車路士　蘭歷克信換帥後續演重要角色（附精華） (16:36)

曼聯在奧脫福球場迎戰車路士卻全場受壓僅得35%控球率，被「藍戰士」攻門多達21次，雖門將迪基亞再次力挽狂瀾，但於60分鐘被左閘馬高斯阿朗素後上窩利先開紀錄，不過2分鐘後C朗接應尼曼查馬迪的妙傳撞射扳平，在蘭歷克與杜曹的師徒對決終和氣收場。

C朗於今季英超累積17球，對前五球隊轟入8球，是他英超生涯首次射破車路士大門，與熱刺的孫興慜並列射手榜次席，僅次於利物浦球星穆罕默德沙拿的22球。蘭歷克認為，在37歲可踢出像C朗的表現並不常見，更稱：「如果他能夠繼續踢出今仗的表現，我相信他在球隊仍然可擔任重要角色。」車路士領隊杜曹也稱，球員可從C朗的職業態度學到不少。名宿堅尼也諷刺道，「C朗對曼聯是個大問題，一周又一周都有入球，這不好嗎？」

不過，紅魔再失分後，除了多踢兩場落後第4的阿仙奴5分，餘下3輪若未能全勝，便會創下隊史英超最低分一季，而再多失兩球，亦會打破單季英超最多失球紀錄，球隊目前已失52球。

此外，賽前盛傳蘭歷克將接掌執教奧地利國家隊，他未有正面回應，僅稱完季後肯定會履行兩年曼聯顧問角色，意味他即使出任奧地利隊主帥後，仍會兼任這職位。

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