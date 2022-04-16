亞冠｜羅梓駿助攻明加索夫開齋　傑志小勝清萊聯響J組頭炮 (20:53)

傑志繼上屆亞冠再於武里南府出戰分組賽，首仗正選起用的「3+1」外援及亞援，分別為老將射手「黑山伊巴」丹恩奴域、中場巴爾拿、基爾頓和明加索夫，一對港將陳晉一及羅梓駿分任左、右翼衛。

清萊聯正選除了隊長彼迪威及施華干兩名泰國國腳，還有兩名日籍球員加藤恆平及廣田隆治，這支上季泰國足總盃冠軍申請主場出戰亞冠失敗後，改到武里南市運動場舉行，仍佔半個主場之利。

當地氣溫攝氏達31度，兩軍開賽首15分鐘節奏稍慢，傑志其後首個攻勢即入球，羅梓駿於17分鐘在右路後上底線傳中，明加索夫在禁區內控定，立即拉弓右腳施射破網，取得加盟「藍鳥」後首個入球，領先1：0。

傑志今仗因應情况變陣改踢近乎3中堅陣式，由3名入籍兵艾里奧、謝家強及羅拔圖，甚至巴爾拿退後一格鎮守防線，明加索夫亦由翼鋒改踢中場中。藍鳥領先後曾在前場經多次傳送組織，終由陳晉一遠射被敵軍門將接實，藍鳥首兩次攻門均中龍，明加索夫之後有次快速反擊未有起腳，錯失攻門良機。清萊聯在上半場雖佔63.1%控球率，但受制傑志緊密防守，未有正式攻門威脅到門將保羅的大門，藍鳥半場領先一球。

傑志換邊後繼續施壓，羅梓駿除了前場逼搶奏效，更多次在右路殺上底線傳中，表現突出。相反清萊聯下半場作出兩個換人調動後，仍未能撕破藍鳥防線，僅靠死球製造攻勢。戰至81分鐘，施華干殺入禁區傳中予隊友撞射，被保羅接實，是清萊全場較有威脅的攻門。

傑志尾段換入唐建文及黃洋加強防守，維持1：0勝局完場，繼上屆J組以2：0挫泰港後，再次在分組賽首仗擊敗泰甲隊。傑志3日後再戰，下周二晚上7時將大戰今輪輪空的日職球隊神戶勝利船。總教練朱志光欣喜麾下近3個月只有友賽下，仍踢出一定狀態，「落場後紀律性和鬥志都很好，踢出賽前部署，懂得利用空間進攻，是今仗可製造多次反擊的原因」。

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