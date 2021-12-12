F1｜韋斯塔本煞科站戲劇性反勝　阻咸美頓八膺世界冠軍 (22:37)

「韋少」與咸美頓今晚藉煞科站分勝負，力爭個人首項世界冠軍的韋少若今站後仍與黑帝同分，將可藉較多分站冠軍而首膺世界冠軍，然而排頭位的他起步即被第2位的咸美頓趕過。韋少隨即反擊嘗試爬頭，但有別於上站進取手法致碰撞，今站備受輿論壓力下未敢與咸美頓硬碰。二人其後進入維修站，紅牛另一車手佩雷斯此時進佔首位，在黑帝力追之下大發神威未讓對方爬頭，令失誤頻頻的韋少得以由落後7秒，追至距咸美頓只餘不足兩秒差距。

儘管韋少大讚隊友是傳奇，但二人仍未能夾擊經驗老到的36歲名將咸美頓，這名英籍名將此後一直保持領先優勢，尾段因哈斯車隊的米克舒密加與威廉士的拉特菲相撞，後者高速撞欄，賽會出動安全車至倒數一圈離開，韋少隨即爬頭力壓咸美頓衝線，以24歲之齡贏得此站冠軍，他更力壓力爭破紀錄的對手，在爭議滿載整季的賽事成為車手總冠軍，賽後在對講機興奮狂呼慶祝；平治則在車隊總成績力壓紅牛封王。

而今站後退役的一代車神「冰人」雷干倫，在合共58圈賽事未戰畢全程便因戰車問題退賽。哈斯車隊的馬斯本則在正賽前的晚上確診新冠病毒，未有參賽。

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